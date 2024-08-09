國泰金前七月大賺931億 兆豐金、第一金7月也報喜

金控7月獲利陸續出爐，國泰金（2882）昨（8）日自結7月單月大賺214.9億元，創歷史同月新高，累計每股稅後純益（EPS）突破6元，以6.07元暫居第一，公股四大金控中，兆豐與第一金7月也報喜，雙創史上單月新高，7月台股創高以及現金股息入帳，是推升金控獲利的關鍵。

11家上市金控剩富邦、新光與開發金尚未公布獲利，但扣除這三家金控的7月單月獲利，整體金控累計前七月獲利已經逼近4,000億元，篤定賺贏去年全年，且相較2021年的史高紀錄相差無幾，預期只要這三家金控沒有虧損意外，金控整體獲利將可望創下史上最好7月與累計同期新高等兩項新紀錄。

上市金控前七月獲利

國泰金7月稅後純益214.9億元，前七月稅後純益931億元，年增九成，EPS達6.07元，累計稅後純益及EPS均創歷史次高。7月單月獲利比上月、去年同月均大增。

國泰世華銀7月稅後純益39.1億元，累計稅後純益240.8億元，年成長18%，核心業務動能強勁，國泰證7月稅後純益5.5億元，累計稅後純益27.1億元，國泰產險累計稅後純益16.5億元。

兆豐金受惠股息入帳、股市創高帶動，7月單月稅後純益41.9億元創單月史高，累計前七月稅後純益245.8億元也創新高，EPS為1.71元。7月獲利創高除兆豐銀7月賺33億元貢獻，兆豐證6月賺5.2億元創雙單月高也是關鍵，與上次單月賺破40億元主要仰賴銀行不同，但兆豐銀受惠利息淨收益增加以及評價損益持穩，單月獲利提升，累計前七月獲利比去年翻轉為正成長。

第一金7月稅後純益28.6億元，寫史上單月新高，月增25%，累計前七月稅後純益165.9億元，創同期新高，年增4.5%，EPS 1.22元。旗下一銀7月現金股息就進帳7.8億元，推升一銀7月單月賺25.2億元，月增24.5%，累計前七月稅後純益153.2億元，年增2.6%。但第一金證券因7月台股創高後震盪拉回，出現投資部位評價損失，單月獲利月減近三成。

華南金7月稅後純益27.9億元、月增63%，累計前七月稅後純益140億元，年增9.2%，EPS 1.03元，均創同期新高。子公司華銀7月稅後純益22.6億元，月增23%，累計前七月稅後純益125.3億元創同期新高，華南永昌證7月賺2.6億元，累計獲利13.2億元，年成長近36%，EPS為2.02元。

合庫金7月稅後純益23.6億元、月增37.2%；累計前七月稅後純益128.3億元、年增7.6%，EPS為0.85元。

台新金7月稅後純益20億元，為少數單月獲利較前月下滑的金控，月減19%，累計稅後純益125.7億元，創歷年同期次高，年增13.9%，EPS 0.91元。（記者夏淑賢、陳美君、廖珮君、戴玉翔、林勁傑）