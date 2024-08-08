拓凱財報／上半年每股賺8.63元 下半年營運逐季增溫

碳纖維複材大廠拓凱（4536）8日公布上半年合併財報，合併營收42.2億元、年減19.8%，毛利率34.06%，較去年同期的30.98%增加3.08個百分點，稅後純益7.83億元，約與去年同期7.99億元相近，每股稅後純益8.63元。

法人估，由於自行車去庫存已經落底，客戶拉貨積極，加上主要客戶一款新車獲得奧運二面金牌，可望帶動市場需求，另外航太訂單也持續增漲，預期拓凱下半年營運可望逐季增溫，全年營收、獲利將可同步優於去年。

拓凱昨天同步公告7月合併營收8.66億元，月增17.7%、年增45.5%；累計前七月合併營收50.88億元、年減13.1%，年減幅持續收斂。

拓凱決議今年上半年度不分派股利。

拓凱表示，儘管第2季營收同比稍下降，但航太、醫療及自行車等高毛利產品比重增加，使第2季毛利率達35.47%，較去年同期32.90%增加2.57個百分點，加上業外有匯兌收益及利息收益挹注，第2季稅後純益3.93億元，每股稅後純益達4.33元。

隨著自行車產品市場庫存調整後逐漸恢復需求，以及國際航空產業在解封後飛機大幅增加需求，拓凱第2季自行車及航太、醫療產品已呈正增長。

展望未來，拓凱今年第3季接單比原預期樂觀，法人預估第3季會比第2季營收大幅增長，昨天公告的7月營收也年月雙增，年增幅達45.5%，預估第3季有機會恢復當季正增漲。

拓凱表示，下半年全球經濟及市場變化，雖然還有美國大選及中東地緣衝突等變數影響，但公司經營團隊努力克服各項挑戰，全年預估除了安全帽及球拍產品相對保守外，自行車、航空醫療及其他類等產品，均有正增長的機會。

另境外投資控股公司NSH通過盈餘匯回1,000萬美元，並鑒於眾多客戶對於在越南廠配合生產供應的殷切需求，董事會也同時通過對拓凱越南廠增資2,000萬美元，以加速在東南亞越南投資的超前布署。

拓凱中科后里新廠及廈門后溪二期新廠，於土建工程完工後，今年陸續進行內部裝修工程及生產線布置，下半年可望有部分產線陸續投產貢獻產值。

越南新廠去年第1季量產，今年稼動率持續提升，等待把握自行車產業陸續回升契機，隨著三地投資新產線的陸續完工，今年重新調整各產線，並加速投入各項自動化生產設備來提高生產效率，並把握市場恢復的商機，及強化布局未來經營的競爭力。