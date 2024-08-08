威宏財報／上半年獲利年增逾六成 每股大賺6.38元創歷年同期新高

運動裝備及精品包袋製造商威宏-KY（8442）8日公布上半年合併財報，合併營收40.43億元、年增3.2%，營業利益3.63億元，稅後純益4.25億元、年增61.5%，每股稅後純益6.38元，獲利改寫歷年同期新高。

威宏同步公告7月合併營收，即便進入品牌商開發淡季，但因船期遞延出貨認列，加上今年大幅擴增全球最大電子商務集團亞馬遜物流袋訂單，挹注7月營收達8.20億元、年增15.8%，創歷年同期新高，累計前七月合併營收48.70億元、年增5.2%。

威宏指出，品牌庫存去化完畢，通膨對消費影響也趨緩，加上時尚之都巴黎舉辦奧運盛會，帶動運動及旅遊商機，並推升輕奢精品包袋銷售動能，既有客戶持續備貨，使得上半年營運創歷年同期新高。

在生產基地布局方面，主要生產精品包袋的柬埔寨宏盛廠，學習曲線已達甜蜜點，生產良率顯著提升，為今年主要營收及獲利成長動能增添薪火。

而越南德御廠具備高技術門檻的高爾夫球袋生產技術，過往主要集中於中國大陸生產的訂單持續轉移至當地，且在新品牌加持下，稼動率接近滿載，公司已安排加班應付訂單需求。

配合各國際大廠分散單一生產基地風險需求，威宏近年來積極於東南亞地區擴大布局，目前在泰國、越南、柬埔寨均設有廠區。

旗下以生產運動手套護具等周邊配件為主的子公司威保，近期通過客戶驗廠認證，下半年起放量；自有廠房興建工程也訂下半年落成，最快2025年通過客戶驗廠後即可正式接單生產。

威宏規劃柬埔寨為未來集團最大生產及轉運吞吐基地，新廠房落成後，將有助承接更多其他地區轉出訂單，目標東南亞地區營收貢獻提升至七成。而中國大陸將以研發設計為主，產能則以高技術含量及內需市場為主。

第3季雖為傳統歐美品牌開發季度，但威宏調整訂單生產節奏，規劃在輕奢精品開發淡季，擴大承接較無季節性的郵務物流袋訂單；今年亞馬遜訂單總量預計增加三成以上，淡化營收淡旺季周期，進一步推升獲利表現。

另外，高爾夫球袋也走出去年低迷氣象，訂單回復疫情前水位，於第3季包袋淡季有效填補空缺產能，下半年起歐美節慶消費旺季將增加購物贈禮需求，全年營運表現可望維持成長態勢。