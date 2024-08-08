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美時財報／第2季獲利報喜 季增28%、EPS 達5.09元

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

美時（1795）8日晚間公布財報，第2季獲利表現亮眼，單季稅後淨利13.32億元，季增28%、年增5%，每股稅後純益（EPS）達5.09元。主因第2季對美國的血癌藥物Lenalidomide出貨量增加，帶動第2季營運表現搶眼。

美時今年上半年稅後淨利為23.68億元，較去年同期微幅衰退3.7%，上半年EPS為9.05元。

美時表示，今年第2季合併營收47.43億元，年增7%、季增13%，其中來自亞洲的業務年增5%，主要由台灣和東南亞業務驅動；亞洲以外的出口業務年增8%，季增29%，主要來自於美國Lenalidomide的出貨量增加。

美時進一步說明，第2季營業毛利率提升至61%，季增6個百分點，年增2個百分點，主因高毛利產品如Lenalidomide銷售的增加、以及低毛利產品如Buprenorphine/Naloxone銷售的減少。

美時說明第2季的業務拓展進展，在研發專案部分啟動了四個項目，完成一項關鍵研究，目前有27個項目在進行中。

法規事務方面，美時的法規團隊於第2季在全球提交了38個申請，並獲得了16個市場批准。值得注意的是，公司在幾個南美國家（如瓜地馬拉和巴拉圭）獲得了Enzalutamide（Xtandi的學名藥）的市場批准。在東南亞市場，美時獲得了Pomalidomide（Pomalyst的學名藥）在新加坡的市場批准，並在越南推出了Lenalidomide，都提升了美時在東南亞地區的影響力。

業務開發方面，美時完成了第一個東南亞收購，併購梯瓦（Teva）製藥泰國子公司，加強了其在該地區的影響力。這次收購增加了美時在泰國的眼科和呼吸產品組合，並擴展了美時的藥局通路。業務開發團隊簽署四個東南亞市場產品的協議，擴大了公司的產品組合。目前有超過25個項目處於積極談判階段，包括NCE產品、505(b)2、生物相似藥和幾個品牌收購協議。

美時總經理Petar Vazharov表示：「我很高興報告美時又完成了一個成功的季度。這個季度我們盈利能力的顯著增長，加上通過收購納入梯瓦製藥的泰國子公司後，完成了我們在東南亞地區擴展的一個里程碑。這一戰略舉措強化了我們在該地區的影響力和能力。我們對2024年保持積極展望，對持續成長和實現新的里程碑充滿信心。」

東南亞 美時 財報

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