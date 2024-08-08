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世界健身營收／7月8.27億年月雙增 宣布未來60天再開5店

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
世界健身7月合併營收8.27億元年、月雙增 ，強勢宣布未來60天再開5店。世界健身提供
世界健身7月合併營收8.27億元年、月雙增 ，強勢宣布未來60天再開5店。世界健身提供

世界健身-KY（2762）8日公布7月合併營收8.27億元，月增1.4%、年增0.8%，顯示公司隨台灣健身市場夏季高峰的蓬勃發展，持續成長；前七月合併營收56.27億元、年增4.4%，則顯現會員入會和私人教練課程的成功銷售表現。

世界健身表示，從近期全台5家新分店的預售表現，可以發現消費者對於健身的需求強勁回升，集團也計畫在未來60天，啟動另5個全新預售點，未來兩季度的營收成長可期。

世界健身目前正在預售階段的五家新分店，分別為高雄左營、台北景美、台北三峽、台中大里和楠梓興楠，預售會員數較2022年和2023年的平均數據增長了57%。

值得一提的是，高雄左營店預售開賣首月就吸引超過2,100位新會員，打破以往銷售記錄、且遠遠超越，為預售成績奠定新的標竿。這也反映了健身市場強勁的需求，和拓點戰略性地理位置的優勢，為全年營運持續增長鋪路。

隨著健身市場的活絡，世界健身乘勝追擊，規劃8月和9月將在5個新地點推出預售，包括花蓮吉安、鳳山五甲、土城海山、雲林虎尾、台北木柵，預計到年底全台分店總數將達到130家。

分析今年前七月營收與去年同期相比，成長來自會籍收入增加6.10%和私人教練課程(PT)收入增加2.77%，代表世界健身在各項服務上的廣泛改善，且公司也正快速推進海外擴張計畫，預計將在未來幾個月對外宣布好消息。

世界健身董事長暨總經理柯約翰表示：「現有分店表現可預期會穩定成長，並同時加速新分店成長。新分店亮眼的預售成績表現，顯示健身需求正在上升，這對我們來說是個好消息；也希望在今年夏天，對外宣布海外擴張計畫，這將進一步推動未來的成長」。

健身 營收

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