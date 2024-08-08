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南寶上半年每股賺11.43元 創同期新高

中央社／ 台北8日電

南寶樹脂今天公告第2季歸屬母公司淨利為新台幣6.72億元，每股盈餘5.58元；上半年歸屬母公司淨利13.79億元，年增18.1%，每股盈餘11.43元，第2季及上半年獲利均創同期新高。

南寶表示，第2季營業利益率14.7%，年增1.7個百分點，創同期新高。展望未來，運動品牌客戶庫存水位逐漸恢復到較健康的水位，南寶持續與客戶合作新接著技術。

另外，第2季接著劑（包括鞋材接著劑與特殊接著劑）業務營收年增20%，占第2季營收比重達74%；建材與塗料業務第2季約略持平，年增0.1%，占營收比重22%。今年前7月營收為128.6億元，年增13.1%。

南寶董事會今天通過取得允德實業70%股權的併購案，金額將落在3.8至5.6億元的區間，預計於明年第1季前完成交割。允德實業製造各種環氧樹脂用硬化劑，累積超過40年的產業知識與技術。期待藉由此併購補足本業相關的產品線。

併購 營收

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