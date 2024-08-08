正隆財報／上半年獲利成長逾三成 每股賺0.39元
正隆（1904）8日公布第2季財報，單季稅後純益1.56億元，與去年同期虧損相比轉正，每股純益0.14元，累計上半年稅後純益4.37億元，年增33.7%，每股純益0.39元。
去年工紙業面臨升息通膨、地緣政治等挑戰，儘管各國已全面解封，但經濟復甦緩慢，加上外部環境不利因素持續，台灣紙業市場仍在去庫存，造成整體需求不振，全台造紙年產量下滑3.6%，銷量減少5%。
正隆表示，公司持續推動海外擴產計畫，越南平陽造紙廠第二期年產能40萬噸工紙機已商轉，第三期工紙產線亦規劃籌建中，南越濱吉紙器廠與北越北江紙器廠的產能亦已投產，為公司營運注入新動能。
市場看好，隨著下半年傳統旺季來臨，工紙業整體營運將有望穩健成長，正隆日前指出，展望今年全年，隨著景氣回升及原物料價格的溫和波動，各產業有望穩步復甦，帶動紙箱包裝需求。
正隆近年開始導入整合IoT與AI大數據，建立關鍵數據，藉由數據累積及機器學習，分析設備運行狀態與趨勢，大幅提升設備總合效率（OEE）與減碳績效，以及決策效能。並創先導入巡檢到位智能化，有效做到精確預測與預防風險，提升產能兼具節能效益。
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