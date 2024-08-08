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Q2每股純益／統領0.32元 攻土地開發

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導

百貨股統領（2910）昨（8）日公布第2季財報，稅後純益達0.56億元，年增42.5%，每股純益（EPS）0.32元，累計上半年稅後純益1.06億元，年增11%，每股純益0.61元。

統領第2季營收達2億元，季增54.4%，年增8.5%，累計上半年營收3.32億元，年增10.7%。

統領日前處分位於新北市塭仔圳重劃區土地給持股100%子公司德宏建設，統領副總陳文隆表示，目前此處尚未規劃，預計先等政府重劃完成配地後，依照周邊發展狀況再做安排。

談及關於新北市塭仔圳重劃區土地，此土地位於新北市新莊區福營段土地7、7-1、7-2，接近捷運輔大站周邊，交易坪數為302.4295坪，交易總金額為2.11億元，由子公司來規劃開發；另外，子公司德宏建設也因買進該筆土地，同步進行現金增資，預計增資1.8億元。

增資 重劃區

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