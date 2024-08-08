快訊

美就業數據報喜 道瓊大漲683點、那指勁揚2.87%

南部5縣市豪大雨 吳德榮：輕颱瑪莉亞將撲日本 有更多擾動陸續發展

奧運籃球／美國險翻船！柯瑞飆36分、詹皇大三元 末節上演瘋狂大逆轉

Q2每股純益／拓凱4.33元 逐季向上

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

碳纖維複材大廠拓凱（4536）昨（8）日公布上半年合併財報，合併營收42.2億元、年減19.8%，毛利率34.06%，較去年同期的30.98%增加3.08個百分點，稅後純益8.28億元，與去年同期相近，每股純益8.63元。

法人估，由於自行車去庫存已經落底，客戶拉貨積極，加上主要客戶一款新車獲得奧運二面金牌，可望帶動市場需求，另外航太訂單也持續增長，預期拓凱下半年營運可望逐季增溫，全年營收、獲利將可同步優於去年。

拓凱昨天公告7月合併營收8.66億元，月增17.7%、年增45.5%；累計前七月合併營收50.88億元、年減13.1%，年減幅持續收斂。

拓凱表示，儘管第2季營收同比稍下降，但航太、醫療及自行車等高毛利產品比重增加，使第2季毛利率達35.47%，較去年同期32.90%增加2.57個百分點，加上業外有匯兌收益及利息收益挹注，第2季稅後純益4.17億元，每股稅後純益達4.33元。

營收 航太

延伸閱讀

奧運馬拉松游泳／女子10公里 荷蘭泳將范羅溫黛兒摘金

緯穎財報／第2季每股賺26.85元 對美國子公司增資百億元

AI伺服器加持！緯穎上半年營收、毛利率、營益率、稅後淨利率全創高

奧運跆拳道／還在長高卻需降體重 羅嘉翎將告別57量級

相關新聞

國泰金前七月大賺931億 兆豐金、第一金7月也報喜

金控7月獲利陸續出爐，國泰金昨（8）日自結7月單月大賺214.9億元，創歷史同月新高，累計每股稅後純益（EPS）突破6元...

國壽、台壽 純益倍增

國內金控7月獲利陸續出爐，其中，國泰金控旗下國泰人壽，以及中信金控旗下台灣人壽雙雙繳出亮眼的獲利成績單，成為挹注金控獲利...

長榮上月營收重返500億 法人估單月賺逾一股本

航海王回來了，長榮昨（8）日公告7月營收，單月一舉衝出543.9億元的佳績，是睽違22個月以來，重新站回500億元大關的...

統一上半年EPS 2.01元

統一昨（8）日公布第2季稅後純益達59.09億元，年減4.7%，每股純益（EPS）為1.04元；上半年稅後純益為114....

聚陽擁利基 里昂力挺

績優紡織股聚陽（1477）近日股價隨大盤修正急挫，引發投資人熱議。外資里昂證券在最新出具的個股報告中認為，投資人似乎反應...

上半年EPS／儒鴻11.51元 毛利率亮眼

儒鴻（1476）昨（8）日公告財報，第2季單季稅後純益17.34億元，年增24.5%，每股純益（EPS）6.32元，創七...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。