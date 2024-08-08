Q2每股純益／拓凱4.33元 逐季向上
碳纖維複材大廠拓凱（4536）昨（8）日公布上半年合併財報，合併營收42.2億元、年減19.8%，毛利率34.06%，較去年同期的30.98%增加3.08個百分點，稅後純益8.28億元，與去年同期相近，每股純益8.63元。
法人估，由於自行車去庫存已經落底，客戶拉貨積極，加上主要客戶一款新車獲得奧運二面金牌，可望帶動市場需求，另外航太訂單也持續增長，預期拓凱下半年營運可望逐季增溫，全年營收、獲利將可同步優於去年。
拓凱昨天公告7月合併營收8.66億元，月增17.7%、年增45.5%；累計前七月合併營收50.88億元、年減13.1%，年減幅持續收斂。
拓凱表示，儘管第2季營收同比稍下降，但航太、醫療及自行車等高毛利產品比重增加，使第2季毛利率達35.47%，較去年同期32.90%增加2.57個百分點，加上業外有匯兌收益及利息收益挹注，第2季稅後純益4.17億元，每股稅後純益達4.33元。
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