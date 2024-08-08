Q2每股純益／堤維西1.65元 全年看旺
汽車零組件第2季繳出亮眼成績，堤維西（1522）與東陽上半年獲利雙創同期新高，堤維西更是半年賺贏去年全年，全年獲利可望連三年創高。
堤維西董事會昨（8）日通過第2季財報，單季稅後純益6.28億元，年增率逾130%，每股純益（EPS）1.65元；上半年稅後純益12.02億元，年增率153.5%，每股純益3.66元，超越去年全年數字。
法人認為，堤維西今年惠於美國售後市需求增，台幣匯率有助出口產業競爭力，全年獲利可望連三年攀峰。
東陽上半年稅後純益22.13億元，比去年同期的12.48億元，年增77.32%，每股純益3.74元。
堤維西指出，今年營運重點為持續通過車燈產品的CAPA認證、加快新燈的開發速度，看好台幣匯率有助於出口產業競爭力，再加上銷售量提升，看好今年營收及獲利表現。
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