Q2每股純益／大山1.12元 本業帶勁
大山（1615）昨（8）日公告，第2季稅後純益1.82億元、年增113.3%，每股純益（EPS）1.12元；累計今年上半年稅後純益3.45億元、年增86.3%；每股純益2.11元，單季創同期次高、上半年則是同期新高紀錄。
大山第2季受惠銅價強漲、台電強韌電網計畫，讓獲利翻倍成長，僅次於2021年的第2季，當時主要是有子公司昕邑建設的建案認列，貢獻約EPS 1元以上，因此若以本業數字來看，單季有改寫同期新高。
過去深耕中南部的大山，為也睽違20多年重返北部市場，目前桃園中壢工業區建置營業所已經開始營運，主要是要瞄準北部建設量大，包括都更、危老等，所帶動的建築用線商機，效益將逐步顯現。
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