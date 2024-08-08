上半年EPS／華固0.69元 發債60億

華固（2548）昨（8）日公告，第2季稅後純益2.83億元、年減6.5%，每股純益（EPS）0.96元；累計今年上半年稅後純益2.09億元、年減85.9%，每股純益0.69元。

華固昨同步公告，發行國內第三次及第四次無擔保轉換公司債，國內第三次無擔保轉換公司債發行總面額上限40億元，國內第四次無擔保轉換公司債發行總面額上限20億元。業界推估，應是為了後續獵地做準備。

華固今年僅有兩案可完工認列，包括總銷29億元士林「華固文臨」案、總銷約49億元的中和商辦案「華固中原置地」，由於公司手上沒有太多餘屋可賣，因此今年業績處於相對空窗期，不過明年起往後三年，每年完工量將從200億元起跳，未來四年完工交屋量逾1,000億元。

華固指出，目前在手土地庫存量超過2萬坪，可以推案的量能逾1,300億元。