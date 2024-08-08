上半年EPS／儒鴻11.51元 毛利率亮眼

儒鴻（1476）昨（8）日公告財報，第2季單季稅後純益17.34億元，年增24.5%，每股純益（EPS）6.32元，創七季以來新高，並創同期次高、僅次於2022年；累計上半年稅後純益31.58億元，年增42.4%，每股純益11.51元。

儒鴻董事會同時決議，尊稱前董事長洪鎮海為儒鴻企業「創辦人」。另外，廣越第2季不僅單季比起去年同期的虧損，呈現營運躍進，且上半年稅後純益來到0.98億元，每股純益交出0.95元的佳績。

儒鴻第2季毛利率31.52%，較去年同期提升0.3個百分點，較上季提升逾2個百分點。整體上半年毛利率30.59%，較去年同期上升0.7個百分點。

儒鴻表示，毛利率上揚主要反應聚酯原料成本下滑，加上高毛利產品出貨上升，帶動ASP往上走，以及布料營收占比上升至近四成，是以不論是第2季或是上半年毛利率表現俱佳。

業外部分，儒鴻上半年匯兌收益有近3億元，較去年同期的1億元增加，另上半年出售辦公大樓，也挹注了5,700萬元。使上半年整體業外收益亦優於去年同期。

此外，儒鴻表示，為感謝及表彰洪鎮海先生創辦儒鴻企業，投注畢生心血，董事會決議尊稱其為儒鴻企業「創辦人」。

廣越第2季合併營收41.33億元，較上季增加74,5%，年減13%；營業淨利2.85億元，較上季轉盈，年減28.75%，稅後純益2.14億元，年減16.4%，EPS 2.07元。累計上半年稅後純益為0.98億元、EPS 0.95元。

廣越董事長吳朝筆表示，第2季營運表現不錯，惟上半年度整體表現仍稍受品牌客戶庫存調整影響，不過，客戶庫存調整已經結束，庫存已回到健康水位，下半年出貨情形暢旺。

廣越昨日並公告7月單月合併營收22.2億元，較去年同期成長6.2%，結束一年多來負成長，迎來營運翻轉，下半年營運持續增溫，可望維持正成長趨勢。

廣越表示，現已開始布局2025年訂單，品牌客戶訂單恢復增長，2025年營運動能增強。