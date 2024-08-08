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聚陽擁利基 里昂力挺

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

績優紡織股聚陽（1477）近日股價隨大盤修正急挫，引發投資人熱議。外資里昂證券在最新出具的個股報告中認為，投資人似乎反應過度，忽視紡織市場的增長潛力，因此維持聚陽「優於大盤」評等，目標價578元。

里昂證券傳統產業分析師林書羽表示，近期聚陽股價的修正，提供了一個很好的進場點。由於聚陽專注於生產高質量的中端產品，相關產品在市場上需求量大，因此並不存在訂單下行風險。相反的，對於未來銷售增長非常樂觀，認為增長正在加速的過程中。

另外，林書羽指出，聚陽在過去幾年通過增加運動服裝比例來擴大毛利率，並提高生產高端運動服裝的產能，目前運動服裝比例約為50-55%。

同時，聚陽也開發了更廣泛的產品線，以幫助客戶在美中關稅等緊張局勢中，緩解生產中斷風險等。展望後市，若當運動服裝需求恢復時，預計今（2024）年第4季會有更明顯的毛利率上升。

聚陽 運動

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