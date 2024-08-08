統一財報／上半年 EPS 2.01元 較去年同期增加0.04元

統一（1216）第2季稅後純益為59.09億元，年減4.7%，每股稅後純益為1.04元。上半年稅後純益為114.43億元，年增率2.1%，EPS為2.01元，較去年同期1.97元增加0.04元。

第2季是食品業的傳統淡季，統一、統一中控及統一超商等獲利穩健挹注，所以單季的獲利跟去年同期相差不大，雖然統一上半年營收3,208.76億元，主要受惠於合併家樂福的效益大幅度成長19.4%，獲利挹注還未顯現，所以統一上半年的獲利表現平平。

統一集團最重要的子公司統一中控，物料價格同比下降，整體營運效益提升，公布本期淨利人民幣9.66億元，年成長10.2%，若還原去年處分合肥統一部分土地及建物之一次性收益，稅後淨利同比增加3.53億元。

統一超商（2912）上半年稅後純益為63億元，年成長17.2%，主要受惠於台灣7-ELEVEN及菲律賓7-ELEVEN、統一生活（康是美）、統一速達（黑貓宅急便）及悠旅生活（台灣星巴克）等營運獲利增長。

統一實業（9907）稅後純益6.75億元較去年同期成長2.2%，供應飲料包裝業務銷售及獲利增長獲利跟著攀升；台灣神隆（1789）稅後純益2.15億元較去年同期成長117.2%。