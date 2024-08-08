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連15季正成長！遠傳5G滲透率居冠 合併效益推升淨利衝高

中央社／ 台北8日電
遠傳電信受惠用戶升級5G、預付卡業務成長、新經濟營收擴大與合併亞太電信綜效，第2季稅後淨利新台幣31.1億元，創9年同期新高。遠傳電信。圖／聯合報系資料照片
遠傳電信受惠用戶升級5G、預付卡業務成長、新經濟營收擴大與合併亞太電信綜效，第2季稅後淨利新台幣31.1億元，創9年同期新高。遠傳電信。圖／聯合報系資料照片

遠傳電信受惠用戶升級5G、預付卡業務成長、新經濟營收擴大與合併亞太電信綜效，第2季稅後淨利新台幣31.1億元，創9年同期新高；遠傳表示，目前5G月租型用戶滲透率達40.5%，穩居業界之冠。

遠傳電信今天召開2024年第2季法人說明會，第2季合併營收249.7億元，年成長15.1%，連15季正成長。

遠傳第2季合併EBITDA（稅息前折舊攤銷前獲利）較去年同期成長13%、達89.4億元，再創歷史新高；稅後淨利為31.1億元，登上9年同期新高，年成長12.3%，每股盈餘（EPS）0.86元。

遠傳表示，目前5G月租型用戶滲透率達40.5%，穩居業界之冠，帶動第2季行動服務營收年成長18.3%；上半年固網數據服務、遠傳雲端機房（IDC）等營收的年成長達32%；上半年新經濟營收年增10%，獲利金額年增22%。

遠傳總經理井琪回應法人提問指出，遠亞併效益持續顯現，合併後擴大的行動網路、固網用戶數，帶動電信服務營收再成長，也觀察到原亞太電信用戶對於數位加值服務的採用意願很高，甚至不亞於原遠傳用戶，這些都將帶來很好的營收成長動能。

她進一步說，「遠亞」網路整併的過程包含基站、傳輸網路、頻譜資源使用的重新規劃，和最後亞太電信核心網路的汰換，遠傳在今年第1季即完成基站整併作業，在基地台汰舊換新的同時，達成節能省電、擴大網路涵蓋多重效益；下一階段將著眼於整併亞太電信的核心網路，最大化投資經濟效益。

5G 營收 遠傳電信

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