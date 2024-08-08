儒鴻財報／大賺超過一個股本 第2季 EPS 創七季以來新高

儒鴻（1476）8日公告財報，第2季稅後純益17.34億元，年增24.5%，單季EPS6.32元，創七季以來新高，並創同期次高，僅次於2022年，累計上半年稅後純益31.58億元，年增42.4%，每股純益11.51元。儒鴻董事會今日同時決議，尊稱前董事長洪鎮海為儒鴻企業「創辦人」。

儒鴻第2季毛利率31.52，較去年同期提升0.3個百分點，較上季提升逾2個百分點。整體上半年毛利率30.59%，較去年同期上升0.7個百分點。儒鴻表示，毛利率上揚主要反應聚酯原料成本下滑，加上高毛利產品出貨上升，帶動ASP往上走，以及布料營收占比上升至近四成，是以不論是第2季或是上半年毛利率表現俱佳。

業外部分，儒鴻上半年匯兌收益有近3億元，較去年同期的1億元增加，另上半年出售辦公大樓，也挹注了5,700萬元。

此外，儒鴻表示，為感謝及表彰洪鎮海先生創辦儒鴻企業，投注畢生心血，董事會決議尊稱其為儒鴻企業「創辦人」。