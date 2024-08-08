合庫金前七月賺128億元、年增7.6% EPS 0.85元
合庫金控（5880）8日公告7月份自結獲利，單月稅後純益23.6億元、月增37.2%；累計前七個月稅後純益128.3億元、較去年同期增加7.6％，每股稅後純益（EPS）為0.85元。今年以來每月獲利均維持穩定年增長。
獲利主體合庫銀行7月稅後純益23億元；累計稅後純益124.2億元、較去年同期成長14.5％。銀行上半年淨收益較去年同期增加20.9億元，手續費淨收益增加24.1億元。
合庫金今年度分配現金股利0.65元、股票股利0.35元，總股利共配發1元，以去年EPS 1.17元計，配發率達85%。除權（息）交易日為8月14日；現金股利發放日為9月16日，總計將發出95.6億元。截至去年底合庫金控總資產逾4.8兆元，再創歷史新高，為國內資產規模第六大的金控公司。
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