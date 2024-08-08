海運運價大漲！台驊第2季稅後淨利年增率41.96%、EPS 2.84元

台驊投控（2636）受惠海運運價大漲及承攬貨量增加，第2季的稅後淨利達4.1億元，年增率41.96%，因今年稅後純益沒有高額的貨櫃輪投資的股利挹注，第2季的稅後純益無法超越去年同期為3.89億元，每股稅後純益為2.84元。

台驊累計上半年營收達114.93億元，年增69.43%，上半年的獲利也同樣受到去年取得豐沛貨櫃輪股利影響，今年同期並沒有，所以上半年稅後純益達6.46億元，年減15%，上半年EPS為4.72元。

台驊表示，7月分運價自本波高點微幅回落，主因在於終端零售商產生觀望心態，出貨量下滑，加上部分航商運用小型船加入美線市場營運使得運價產生回落，由於第3季為海運業旺季，繞行非洲仍為目前通過紅海海域主要替代航線，同時美加罷工談判即將展開，預計有利支撐遠東至美洲航線運價於相對高檔水位。

由於航程時間拉長及塞港問題等諸多外在因素，零售商為返校潮及年底購物旺季將開始持續拉高庫存水位，預計自8月下旬起至十一黃金周前為市場迎來一波出貨潮。

全球海運市場持續受到地緣政治、保護性關稅及塞港缺櫃等多重變數連鎖效應影響下，帶動四大航線運價全面翻漲並擴散至非洲及南美洲航線，加上終端零售商考量船期及關稅因素，為滿足第4季購物旺季提前建立庫存心態下大量自亞洲區辦理商品進口，旺季效應提前至第2季末展開，帶動海運事業上半年營收63.98億元，年增92.66%。

台驊空運打入中國大陸四大電商業務，跨境直郵運輸模式帶動營收成長，同時成功取得電子大廠產品供應鏈標案，加上海運外溢效應下累計上半年進出口數達17,482噸，帶動上半年營收達26.23億元，年增率達70.1%；受惠歐線海運繞行非洲影響，中歐鐵路上半年接單維持近乎滿艙狀態，同時開展新興國家市場業務拓展，上半年營收繳出新台幣8.13億佳績，年增率達44.81%。