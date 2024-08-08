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柏文財報／第2季獲利0.9億元 年增2.1倍

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

本土最大健身中心業者柏文（8462）8日公布第2季財報，單季獲利0.9億元，年增2.1倍，每股純益為1.17元。該公司並看好正步入暑假的第3季，進一步推升營運表現可期。

柏文表示，自2022年5月開始，旗下戰略健身品牌「健身工廠」會員人數已連續25個月增長，同步帶動營收，續創歷史新高，以第2季來看，單季為12.77億元，相較去年同期的10.64億元，成長20%。

獲利方面，單季交出稅後純益0.9億元成績單，比去年同期的0.29億元，增加2.1倍，每股純益為1.17元；累計今年上半年稅後純益達1.38億元，較去年同期的619萬元，成長21.39倍。

法人表示，每年第3季暑假期間，是柏文旗下「肖跳」彈跳床、「滾吧」保齡球、「鐳射戰場」擬真射擊對戰遊戲及「SKlub Sports運動俱樂部」等休閒娛樂品牌業績最好的一季。

同時，由於氣候炎熱民眾對於室內休閒娛樂運動需求較高，又有學生族群利用暑假加入健身房運動的短期會籍挹注，可望進一步推升營運表現。

另外，健身工廠台中市沙鹿廠剛於7月25日開幕，第4季尚有台中市兩家及台南市一家新廠館開幕，今年擴展9家新廠館計畫可順利完成。柏文預期在「新店動能」及「同店成長」雙成長引擎帶動下，營收有望一季比一季高，也會帶動今年獲利大幅增長。

至於針對明年度展店規劃，該公司至少將再拓展八家新廠館，「健身工廠」預計於2025年突破80處營運據點，持續挹注柏文營收成長新動能。

健身 營收 財報

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