一零四財報／第2季營收、營業淨利創歷史新高

一零四（3130）公布第2季合併營收為6.5億元，較去年同期成長8.57%。營業淨利及稅前淨利分別為1.76億元及1.8億元，較去年同期分別成長22.16%及17.03%；本期淨利為1.49億元，較去年同期成長16.37%；第2季每股純益從去年同期的3.86元成長為4.49元，為歷史次高。營收、營業淨利創歷史新高。

2024年上半年累計合併營收為12.15億元，較去年同期成長7.40%；營業淨利及稅前淨利分別為2.79億元及2.88億元，較去年同期分別成長12.88%及9.74%；本期淨利為2.39億元，年增7.39%；113年上半年每股純益從去年同期的6.71元成長為7.21元。