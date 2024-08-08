快訊

各地降雨多！下周擬發展熱帶系統 九州海嘯對台影響曝

日本九州外海規模7.1強震 鹿兒島「民宅倒塌、邊坡崩落」畫面曝光

大山財報／線纜需求暢旺、銅價強漲助攻 第2季獲利翻倍成長

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
大山電線電纜示意圖。記者朱曼寧／攝影
大山電線電纜示意圖。記者朱曼寧／攝影

大山（1615）8日公告，第2季稅後純益1.82億元、年增113.3％，每股稅後純益（EPS）1.12元；累計今年上半年稅後純益3.45億元、年增86.3％；每股稅後純益2.11元，單季獲利創同期歷史次高、上半年獲利創下歷史同期新高紀錄。

大山第2季受惠銅價強漲、台電強韌電網計畫，讓獲利翻倍成長，僅次於2021年的第2季，當時主要是有子公司昕邑建設的建案認列，貢獻約EPS 1元以上，因此若以本業數字來看，單季有改寫同期新高。

過去深耕中南部的大山，為也睽違20多年重返北部市場，目前桃園中壢工業區建置營業所已經開始營運，主要是要瞄準北部建設量大，包括都更、危老等，所帶動的建築用線商機，效益將逐步顯現。

除了線纜本業外，大山手上還握有兩塊位在台中高鐵特區的土地，基地面積合計約2,000坪，目前其中一塊土地已經在規劃中，不過近年房地產市場有打炒房、缺工料漲、囤房稅等壓力，因此尚未確定推案時程，未來將會視市況再行公布。

展望未來，大山指出，今年的成長動能持續來自台電強韌電網計畫，對線纜汰舊換新需求，另外，政府推動基礎建設及綠能政策等相關電網布建，也大量帶動線纜需求，未來營運審慎樂觀。

EPS 財報

延伸閱讀

華固財報／第2季稅後純益2.83億 EPS 0.96元

台新金前7月賺125.7億元、年增逾一成EPS 達0.91元

國泰金獲利靚！前七月稅後大賺931億元 EPS達6.07元創歷史次高

盼活化公墓土地…桃市鼓勵遷葬 納骨塔費用最高減收1萬

相關新聞

華碩法說會／伺服器業務進度大幅超前 AI PC 喊出25%市占目標

PC品牌大廠華碩（2357）7日舉行法說會，華碩在AI伺服器出貨帶動下，伺服器業務目標再度超前，到今年第2季度已占華碩整...

合庫金前七月賺128億元、年增7.6% EPS 0.85元

合庫金控（5880）8日公告7月份自結獲利，單月稅後純益23.6億元、月增37.2%；累計前七個月稅後純益128.3億元...

大山財報／線纜需求暢旺、銅價強漲助攻 第2季獲利翻倍成長

大山（1615）8日公告，第2季稅後純益1.82億元、年增113.3％，每股稅後純益（EPS）1.12元；累計今年上半年...

長榮營收／7月重返500億！創2022年9月以來新高 年增132.2%

長榮海運（2603）今日公告7月份營收，受到中東地緣政治持續性的影響及後續節日貨載的需求，7月份整體貨量及平均運價有所成...

本業、轉投資獲利穩定 統一上半年每股賺2.01元

統一集團公布上半年財報，營收3208.76億元，年增19.4%，而本業、轉投資獲利穩定，帶動稅後淨利達114.43億元，...

拚放款！玉山銀7月獲利27.2億元 下半年海外放款接力房貸業務

玉山金控今日召開法說會，在會前記者會上揭露今年7月獲利為27.2億元，前七月獲利為154.4億元，成長25.8%，其中對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。