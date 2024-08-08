大山財報／線纜需求暢旺、銅價強漲助攻 第2季獲利翻倍成長

大山（1615）8日公告，第2季稅後純益1.82億元、年增113.3％，每股稅後純益（EPS）1.12元；累計今年上半年稅後純益3.45億元、年增86.3％；每股稅後純益2.11元，單季獲利創同期歷史次高、上半年獲利創下歷史同期新高紀錄。

大山第2季受惠銅價強漲、台電強韌電網計畫，讓獲利翻倍成長，僅次於2021年的第2季，當時主要是有子公司昕邑建設的建案認列，貢獻約EPS 1元以上，因此若以本業數字來看，單季有改寫同期新高。

過去深耕中南部的大山，為也睽違20多年重返北部市場，目前桃園中壢工業區建置營業所已經開始營運，主要是要瞄準北部建設量大，包括都更、危老等，所帶動的建築用線商機，效益將逐步顯現。

除了線纜本業外，大山手上還握有兩塊位在台中高鐵特區的土地，基地面積合計約2,000坪，目前其中一塊土地已經在規劃中，不過近年房地產市場有打炒房、缺工料漲、囤房稅等壓力，因此尚未確定推案時程，未來將會視市況再行公布。

展望未來，大山指出，今年的成長動能持續來自台電強韌電網計畫，對線纜汰舊換新需求，另外，政府推動基礎建設及綠能政策等相關電網布建，也大量帶動線纜需求，未來營運審慎樂觀。