快訊

各地降雨多！下周擬發展熱帶系統 九州海嘯對台影響曝

日本九州外海規模7.1強震 鹿兒島「民宅倒塌、邊坡崩落」畫面曝光

華固財報／第2季稅後純益2.83億 EPS 0.96元

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

華固（2548）8日公告，第2季稅後純益2.83億元、年減6.5%，每股稅後純益（EPS）0.96元；累計今年上半年稅後純益2.09億元、年減85.9％，每股稅後純益0.69元。

華固今日同步公告，發行國內第三次及第四次無擔保轉換公司債，國內第三次無擔保轉換公司債發行總面額上限40億元，國內第四次無擔保轉換公司債發行總面額上限20億元。

華固今年僅有兩案可完工認列，包括總銷29億元的士林「華固文臨」案、總銷約49億元的中和商辦案「華固中原置地」，由於公司手上沒有太多餘屋可賣，因此今年業績處於相對空窗期，不過明年起往後3年，每年完工量將從200億元起跳，未來4年完工交屋量逾1,000億元。

華固指出，目前在手土地庫存量超過2萬坪，可以推案的量能逾1,300億元，足夠未來六到八年使用，今年推案上，台中水湳經貿園區「華固頂滙」已提前潛銷，而第3季將陸續推出新北市三重案、與璞真建設合作北市大安區案，合計推案量達470億元以上。

公司債 華固 財報

延伸閱讀

國泰金獲利靚！前七月稅後大賺931億元 EPS達6.07元創歷史次高

宏佳騰財報／南韓市場挹注 第2季獲利轉正

新保財報／上半年 EPS 1.4元 營運恢復成長動能

維田財報／上半年EPS達0.8元 下半年營運展望審慎

相關新聞

華碩法說會／伺服器業務進度大幅超前 AI PC 喊出25%市占目標

PC品牌大廠華碩（2357）7日舉行法說會，華碩在AI伺服器出貨帶動下，伺服器業務目標再度超前，到今年第2季度已占華碩整...

合庫金前七月賺128億元、年增7.6% EPS 0.85元

合庫金控（5880）8日公告7月份自結獲利，單月稅後純益23.6億元、月增37.2%；累計前七個月稅後純益128.3億元...

大山財報／線纜需求暢旺、銅價強漲助攻 第2季獲利翻倍成長

大山（1615）8日公告，第2季稅後純益1.82億元、年增113.3％，每股稅後純益（EPS）1.12元；累計今年上半年...

長榮營收／7月重返500億！創2022年9月以來新高 年增132.2%

長榮海運（2603）今日公告7月份營收，受到中東地緣政治持續性的影響及後續節日貨載的需求，7月份整體貨量及平均運價有所成...

本業、轉投資獲利穩定 統一上半年每股賺2.01元

統一集團公布上半年財報，營收3208.76億元，年增19.4%，而本業、轉投資獲利穩定，帶動稅後淨利達114.43億元，...

拚放款！玉山銀7月獲利27.2億元 下半年海外放款接力房貸業務

玉山金控今日召開法說會，在會前記者會上揭露今年7月獲利為27.2億元，前七月獲利為154.4億元，成長25.8%，其中對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。