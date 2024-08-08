華固財報／第2季稅後純益2.83億 EPS 0.96元

華固（2548）8日公告，第2季稅後純益2.83億元、年減6.5%，每股稅後純益（EPS）0.96元；累計今年上半年稅後純益2.09億元、年減85.9％，每股稅後純益0.69元。

華固今日同步公告，發行國內第三次及第四次無擔保轉換公司債，國內第三次無擔保轉換公司債發行總面額上限40億元，國內第四次無擔保轉換公司債發行總面額上限20億元。

華固今年僅有兩案可完工認列，包括總銷29億元的士林「華固文臨」案、總銷約49億元的中和商辦案「華固中原置地」，由於公司手上沒有太多餘屋可賣，因此今年業績處於相對空窗期，不過明年起往後3年，每年完工量將從200億元起跳，未來4年完工交屋量逾1,000億元。

華固指出，目前在手土地庫存量超過2萬坪，可以推案的量能逾1,300億元，足夠未來六到八年使用，今年推案上，台中水湳經貿園區「華固頂滙」已提前潛銷，而第3季將陸續推出新北市三重案、與璞真建設合作北市大安區案，合計推案量達470億元以上。