麗豐營收／7月3.2億元 月增5.34％、年減5.11%

麗豐-KY（4137）8日公布7月合併營收3.2億元，較6月營收增加約5.34％，較去年同期衰退5.11%；累計2024年今年前七月合併營收23.35億元，小幅衰退3.12%。

麗豐-KY的7月營收，主要係在自旗下品牌「克麗緹娜」美容連鎖專業線和CHLITINA HOME SPA居家線的產品出貨穩定，正值盛夏尤其以訴求控油收毛孔的「蘭采麗智能平衡系列」、美白亮顏的「淨鑽光透白系列」等產品需求更是明確，麗豐集團憑藉其優質的產品開發及高度的品牌力，近日正式推出全通路零售CHLITINA HOME SPA，主要產品有來自法國策略合作獨家供應進口的「圖朵拉-蘊悅、花嬉」二大系列，剛上市即受到消費者好評。

近期在北京舉辦的「CFS2024第十三屆財經高峰會」暨「Amazing 2024創新企業家節」，麗豐也一舉摘下兩大獎項：「克麗緹娜」獲得"2024可持續發展典範企業獎"，集團執行長趙承佑獲得"2024卓越影響力企業家獎"。

麗豐集團多年來一直在ESG的各面向付出心力，在智慧工廠已引進了智慧化的生產管理MES系統，實現了生產過程的自動化和資訊化，並運用節能減碳技術，透過控制原料產地、更新製造設備和優化生產作業等方式，降低產品製造過程中的環境污染，為化妝品產業的可持續發展做出了貢獻。

在社會公益方面，發起了"燃燈計劃"，關注鄉村兒童教育，並在地震、水災和抗疫等事件中積極捐款捐物；在人文關懷方面，重視員工關懷，支持女性員工，並加大投入對人才的培育，期望從智慧工廠、社會公益、人文關懷等全方位深耕永續發展，這也是此次獲得CFS獎項的關鍵因素。

麗豐集團執行長趙承佑今年已三度榮獲"卓越影響力企業家獎"，該獎項主要係著重於產業影響力、卓越成就、社會貢獻、領導力與團隊協作等能力的綜合表現。

趙承佑一直致力落實麗豐各事業單位以數字化管理、數字化轉型為管理思維及工具，可謂美業數位轉型的領導者，並再結合消費趨勢的變化，今年更加落實在全通路的新品牌CHLITINA HOME SPA，運用社群線上小程序及產品區隔，期望在既有的專業美容線下廣大客群中，再疊加上更多觸及消費者的機會並產生綜效，除了鞏固了克麗緹娜在美容行業的領導地位外，完善集團業務的另一塊重要版圖－全通路零售，在戰略上形成了SALON SPA專業線和HOME SPA居家線「雙線並進」的新模式，推動集團的成長前進。