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本業、轉投資獲利穩定 統一上半年每股賺2.01元

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
統一集團董事長羅智先。圖／本報系資料照片
統一集團董事長羅智先。圖／本報系資料照片

統一集團公布上半年財報，營收3208.76億元，年增19.4%，而本業、轉投資獲利穩定，帶動稅後淨利達114.43億元，年增2.1%，EPS為2.01元。

統一表示，統一中控上半年獲利人民幣9.66億元，較去年同期成長10.2%，若還原去年處分合肥統一部分土地及建物之一次性收益，仍增加人民幣3.53億元，主要原因為營收穩健增長，加上原物料價格下降，整體營運效益提升。

統一超上半年獲利63.00億元，較去年同期增加9.26億元，成長17.2%，統一表示，主要為台灣7-ELEVEN及菲律賓7-ELEVEN、統一生活（康是美）、統一速達（黑貓宅急便）及悠旅生活（台灣星巴克）等營運獲利增長。

統一也說，統一實業獲利6.75億元，較去年同期增加0.15億元，成長2.2%，主要係飲料包裝業務銷售及獲利增長，致本期淨利成長。

台灣神隆本期淨利2.15億元較去年同期增加1.16億元，成長117.2%，統一表示，主要係為營收毛利均增長，致本期淨利成長。

人民幣 營收

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統一上半年財報 大陸獲利助攻

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