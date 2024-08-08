國泰金獲利靚！前七月稅後大賺931億元 EPS達6.07元創歷史次高

國泰金控（2882）7月合併稅後純益214.9億，創歷年同期單月新高，累計前七月稅後純益931億，每股稅後純益（EPS）達6.07元，皆創歷史次高水準；今年以來各子公司核心業務成長動能強健，子公司國泰世華銀行、國泰證券及國泰投信累計稅後純益皆創歷史新高，國泰人壽、國泰產險累計稅後純益創歷史次高。

其中，子公司國泰人壽7月合併稅後純益168.3億，主要在避險成本方面，7月新台幣匯率貶值3.9角，貶幅1.2%，且Proxy一籃子避險操作中雜幣多較台幣強勢，有正貢獻，單月為避險利益；另進入股息旺季，認列股息收入約60億元；同時因應國內外股市震盪，逢高實現資本利得。7月單月提存外匯價格準備金達129.4億元，截至7月底累計外匯價格準備金餘額為515億元；累計前七月合併稅後純益650.9億元，創同期歷史次高。

在資本方面，國壽7月淨值比逾9%，RBC遠超過350%之水準，資本維持強健。

國泰世華銀行7月合併稅後純益39.1億元，累計前七月稅後純益240.8億元，年成長18%。主要放款成長動能強健，並於利率高檔持續布建外幣有價證券，累計前七月淨利收呈雙位數成長；另信用卡消費及銷售財富管理各項商品收益等淨手續費收入亦有亮麗增長；累計前七月稅後純益240.8億元，續創同期歷史新高。

產險前七月累計簽單保費收入218.2億元，年成長17%，主要在車險、商業險及工程險等簽單保費皆有不錯的成長；7月單月稅後純益為3.3億元，累計前七月稅後純益16.5億元，創同期歷史次高。