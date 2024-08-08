亞泥財報／上半年EPS 2.16元 創三年來新高

亞泥（1102）8日召開董事會，通過上半年財報，稅後淨利71.92億元，年增5%，每股稅後純益（EPS）2.16元，創下近三年的新高，表現優異。

亞泥表示，今年上半年稅後淨利71.92億元，較去年同期68.52億元，增加了3.4億元，主要原因有三點：一、受惠於美元升值及股市行情，財務投資績效良好；二、台灣地區水泥、預拌、電力、鋼鐵獲利較去年同期成長；其中，子公司亞東預拌獲利續創歷史新高，嘉惠電力營收占比已連續兩年達20%；三、關係企業權益法投資的遠東新世紀及裕民航運，獲利皆有成長。

亞洲水泥深耕水泥事業67年，致力於環保與減碳，是台灣最早投入礦山植生綠化及高環保生產的水泥業者。近年來持續推動落實ESG，力求在經濟發展、環境保護與社會責任之間取得平衡。在今年六月的股東會上，亞泥也宣示在董事長徐旭東的領導下，將以「水泥、非水泥及投資的三元發展策略」為主體，實現公司轉型與發展並重，追求永續與獲利的平衡。

亞泥子公司亞東預拌，近幾年致力研發高性能混凝土 (HPC, High Performance Concrete) ，最高磅數可達1.2萬磅，可提高建築耐震性和耐久性，獲得包括台北雙星大樓等許多指標型超高大樓建案的指定採用，也讓亞東預拌的業績不斷創下新高紀錄。

亞泥投資的嘉惠電力，是台灣最大的民營天然氣電力業者，採用較燃煤發電環保的天然氣發電，善盡企業社會責任，並為股東創造合理利潤，同時支持台灣電力供應與經濟發展。值得一提的是，由於嘉惠電力二期已經在今年6月份擴大20%的規模，年總發電量提升為56.8億度，可供120萬家戶電力使用，下半年將可望再增加挹注母公司的營收。

另外，亞泥也持有遠東集團旗下多家公司的股權，進行策略性及財務性投資，在水泥本業外，持續創造穩定獲利。