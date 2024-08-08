東陽財報／缺艙缺櫃、出貨遞延 上半年獲利仍然大增

東陽（1319）8日董事會通過上半年財報，上半年營收123.6億元，年增10.85%，稅後淨利22.13億元，比去年同期的12.48億元，年增77.32%，每股稅後淨利3.74元，比去年同期的2.11元大增1.63元。

汽車零組件需求強勁，但受到海運缺艙缺櫃及運費高漲影響，客戶出貨遞延，東陽6月營收幾乎與去年同期持平，但前六月營收123.6億元，年增10.86%。在北美需求挹注下，上半年獲利持續創新高，近期受到缺櫃、缺艙、運費連漲等因素影響，滿手訂單出不了貨，東陽只能持續優化產品線，打造顧客滿意的產品組合，為下半年傳統旺季做足準備。

第2季、第3季都是汽車零組件的傳統淡季，但今年以來，東陽一直沒有感受到淡季來臨，即使近期受海運缺艙缺櫃及運費高漲等因素影響，致使客戶出貨遞延，訂單熱度依然不減。由於東陽的主力產品汽車保險桿相當佔空間，東陽很難提前布建大量庫存以因應客戶需求，只能配合客戶端的需求，在最短的時間內生產、出貨，也因此東陽受到海運缺艙的影響相當大。

疫情期間因為海運缺櫃、缺艙及運費高漲的問題，東陽的出貨受到明顯的影響，一直到海運塞港問題解決，東陽的營收才大幅擴增。不過經歷過之前海運運價高漲以及缺櫃、缺艙的經驗，客戶端已經逐漸有對應的策略，基本上維持穩定的出貨，即使運價高漲，也並未因而減少訂單需求。