堤維西財報／上半年EPS 3.66元 賺贏去年全年

堤維西（1522）董事會通過第2季財報，第2季營收51.98億元，年增8.27%，稅後淨利6.28億元，年增率達130.03%，EPS 1.65元也較去年同期的0.68元大增。上半年營收103.04億元，年增8.34%，稅後純益12.02億元，年增率153.59%，每股稅後盈餘3.66元，不只較去年同期的1.52元增加，更已超過去年全年的3.31元。堤維西今年受惠於美國售後市場需求增，台幣匯率有助出口產業競爭力，全年的營收及獲利勢必連續三年再創新高。

堤維西指出，展望新年度營運策略，今年營運重點為持續通過車燈產品的CAPA 認證、加快新燈的開發速度，看好台幣匯率有助於出口產業競爭力，再加上銷售量提升，看好今年營收及獲利表現。

堤維西2023年全年合併收為197.22億元，創下建廠合併收歷史新高之後，並且連續第二年創下歷史新高營收紀錄，稅後純益也創下公司獲利歷史次高紀錄的佳績，以今年上半年的表現，可望再創佳績。

堤維西全面推動車燈產品的CAPA認證，藉升業額及獲利，同時要加快燈產品的開發速度，有效縮短新產品上市時間，確保市場領先地位。