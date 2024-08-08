快訊

日宮崎縣東側海域發生規模7.1地震 氣象廳發布海嘯警報範圍再擴大

堤維西財報／上半年EPS 3.66元 賺贏去年全年

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

堤維西（1522）董事會通過第2季財報，第2季營收51.98億元，年增8.27%，稅後淨利6.28億元，年增率達130.03%，EPS 1.65元也較去年同期的0.68元大增。上半年營收103.04億元，年增8.34%，稅後純益12.02億元，年增率153.59%，每股稅後盈餘3.66元，不只較去年同期的1.52元增加，更已超過去年全年的3.31元。堤維西今年受惠於美國售後市場需求增，台幣匯率有助出口產業競爭力，全年的營收及獲利勢必連續三年再創新高。

堤維西指出，展望新年度營運策略，今年營運重點為持續通過車燈產品的CAPA 認證、加快新燈的開發速度，看好台幣匯率有助於出口產業競爭力，再加上銷售量提升，看好今年營收及獲利表現。

堤維西2023年全年合併收為197.22億元，創下建廠合併收歷史新高之後，並且連續第二年創下歷史新高營收紀錄，稅後純益也創下公司獲利歷史次高紀錄的佳績，以今年上半年的表現，可望再創佳績。

堤維西全面推動車燈產品的CAPA認證，藉升業額及獲利，同時要加快燈產品的開發速度，有效縮短新產品上市時間，確保市場領先地位。

台幣匯率 營收

延伸閱讀

維田財報／上半年EPS達0.8元 下半年營運展望審慎

本益比僅15倍的CCL廠~台光電

華碩第2季三率三升、獲利倍增 股價重返500元收復月、季線

犀利7月 中信金賺逾百億 累計前七月獲利均創同期新高

相關新聞

華碩法說會／伺服器業務進度大幅超前 AI PC 喊出25%市占目標

PC品牌大廠華碩（2357）7日舉行法說會，華碩在AI伺服器出貨帶動下，伺服器業務目標再度超前，到今年第2季度已占華碩整...

拚放款！玉山銀7月獲利27.2億元 下半年海外放款接力房貸業務

玉山金控今日召開法說會，在會前記者會上揭露今年7月獲利為27.2億元，前七月獲利為154.4億元，成長25.8%，其中對...

健鼎財報／上半年 EPS 7.28元 第2季3.78元創歷年同期新高

全球前六大PCB廠商健鼎（3044）8日召開董事會通過財報，2024年第2季營收 158億元，毛利率 23.05%，季增...

鴻海這波反彈為什麼漲不動？ 法人這樣說

台股本周震盪劇烈，周一大跌1,807點，之後連兩個交易日反彈1,464點，8日則是中斷漲勢，大盤指數開低，權王台積電前兩...

兆豐、第一金、臺企銀除權息 兩家陷貼息

台股8日出現回檔，盤中一度下跌超過500點，金融股也下跌，兆豐金（2886）、第一金（2892）與臺企銀（2834）今除...

華碩第2季三率三升、獲利倍增 股價重返500元收復月、季線

華碩（2357）第2季財報毛利率、營益率、淨利率「三率三升」，每股純益（EPS）15.9元，獲利倍增，激勵8日股價跳空開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。