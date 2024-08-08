快訊

日宮崎縣東側海域發生規模7.1地震 氣象廳發布海嘯警報範圍再擴大

健鼎財報／上半年 EPS 7.28元 第2季3.78元創歷年同期新高

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
健鼎董事長王景春。圖／公司提供
健鼎董事長王景春。圖／公司提供

全球前六大PCB廠商健鼎（3044）8日召開董事會通過財報，2024年第2季營收 158億元，毛利率 23.05%，季增 1.08個百分點，年增 6個百分點，稅後純益 19.89億元，單季每股純益 3.78元。史上最佳第2季獲利。挹注上半年每股純益 7.28元，也是歷年同期新高。

健鼎今日說明，2024年上半年營收 310.84億元，毛利率 22.52%，年增 6.36個百分點，稅後純益 38.29億元，年增 82.13%，每股純益 7.28元，同創史上最佳上半年獲利。

健鼎今日也公告2024年7月營收 58.75億元，創史上最佳7月新高，月增 11.8%，年增 13.6%，2024年前七月營收 370億元，年增 12.5%。

健鼎今日也公告董事會決議參與認購富邦人壽保險股份有限公司十年期累積次順位普通公司債合計認購金額不超過新台幣10億元。交易相對人：富邦人壽保險股份有限公司，健鼎說明，取得或處分之具體目的或用途為提高資金使用效率。

健鼎公告也提到，董事會決議參與認購富邦人壽保險股份有限公司十年期累積次順位普通公司債合計認購金額不超過新台幣10億元。依113/08/05 台灣銀行USD/TWD收盤中價匯率 32.645計算。前述營運資金數額係依本公司112年度個體財報計算，若依本公司113年第2季合併財報計算，營運資金數額為新台幣 22,339,602仟元，足以支應本次投資款項。

健鼎 營收 財報

延伸閱讀

櫃買中心預計於8月13日審議銳澤上櫃案

威剛財報／上半年毛利率、營業利益創同期新高 EPS 6.2元

本益比僅15倍的CCL廠~台光電

犀利7月 中信金賺逾百億 累計前七月獲利均創同期新高

相關新聞

華碩法說會／伺服器業務進度大幅超前 AI PC 喊出25%市占目標

PC品牌大廠華碩（2357）7日舉行法說會，華碩在AI伺服器出貨帶動下，伺服器業務目標再度超前，到今年第2季度已占華碩整...

拚放款！玉山銀7月獲利27.2億元 下半年海外放款接力房貸業務

玉山金控今日召開法說會，在會前記者會上揭露今年7月獲利為27.2億元，前七月獲利為154.4億元，成長25.8%，其中對...

健鼎財報／上半年 EPS 7.28元 第2季3.78元創歷年同期新高

全球前六大PCB廠商健鼎（3044）8日召開董事會通過財報，2024年第2季營收 158億元，毛利率 23.05%，季增...

鴻海這波反彈為什麼漲不動？ 法人這樣說

台股本周震盪劇烈，周一大跌1,807點，之後連兩個交易日反彈1,464點，8日則是中斷漲勢，大盤指數開低，權王台積電前兩...

兆豐、第一金、臺企銀除權息 兩家陷貼息

台股8日出現回檔，盤中一度下跌超過500點，金融股也下跌，兆豐金（2886）、第一金（2892）與臺企銀（2834）今除...

華碩第2季三率三升、獲利倍增 股價重返500元收復月、季線

華碩（2357）第2季財報毛利率、營益率、淨利率「三率三升」，每股純益（EPS）15.9元，獲利倍增，激勵8日股價跳空開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。