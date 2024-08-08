健鼎財報／上半年 EPS 7.28元 第2季3.78元創歷年同期新高

全球前六大PCB廠商健鼎（3044）8日召開董事會通過財報，2024年第2季營收 158億元，毛利率 23.05%，季增 1.08個百分點，年增 6個百分點，稅後純益 19.89億元，單季每股純益 3.78元。史上最佳第2季獲利。挹注上半年每股純益 7.28元，也是歷年同期新高。

健鼎今日說明，2024年上半年營收 310.84億元，毛利率 22.52%，年增 6.36個百分點，稅後純益 38.29億元，年增 82.13%，每股純益 7.28元，同創史上最佳上半年獲利。

健鼎今日也公告2024年7月營收 58.75億元，創史上最佳7月新高，月增 11.8%，年增 13.6%，2024年前七月營收 370億元，年增 12.5%。

健鼎今日也公告董事會決議參與認購富邦人壽保險股份有限公司十年期累積次順位普通公司債合計認購金額不超過新台幣10億元。交易相對人：富邦人壽保險股份有限公司，健鼎說明，取得或處分之具體目的或用途為提高資金使用效率。

健鼎公告也提到，董事會決議參與認購富邦人壽保險股份有限公司十年期累積次順位普通公司債合計認購金額不超過新台幣10億元。依113/08/05 台灣銀行USD/TWD收盤中價匯率 32.645計算。前述營運資金數額係依本公司112年度個體財報計算，若依本公司113年第2季合併財報計算，營運資金數額為新台幣 22,339,602仟元，足以支應本次投資款項。