半年報犀利！第2季獲利增四倍 這檔居家生活股跳空漲停鎖死

匯僑設計（6754）公告半年報，上半年稅後純益2.2億元，年增239.7%，每股稅後純益3.33元，創同期新高。其中，第2季稅後純益1.6億元，年增489.8%，單季每股純益2.43元，創上市以來單季歷史新高，表現相當亮眼。匯僑設計表示，目前在手訂單金額約28億元，將在未來6~12個月陸續消化，預估下半年業績可望好過上半年。

不畏大盤回檔，匯僑設計反應亮眼的半年報，開盤股價即跳空漲停，並成功鎖在漲停價位，盤中委買逾2000張。

匯僑設計以商業空間裝潢設計為主要營業項目，上半年業績大幅成長，主要原因是元大金融總部EPC案進入施工高峰期，按工程進度認列收入金額較高。此外，部分完工專案最終結算毛利優於預估，顯見團隊管理措施成效顯著。

從營收貢獻來看，匯僑設計上半年以商業空間占比最高，達到六成以上，市場看好，軌道經濟促進中、南台灣成為大型商場開發重點區域，複合功能的大型商城提供更多實體消費樂趣。隨著國內大型百貨商場陸續開幕，預估2024年到2026年有逾35座大型百貨商場開幕，有利匯僑設計爭取訂單。

另外，商辦空間與休旅空間占匯僑設計營收比重皆超過10%，隨著老舊商辦改造、指標大案陸續釋出，商辦市場需求也在增加。至於休旅空間亦反應精品規格及星級旅館服務作為頂級宅舍的趨勢，以及星級旅館的增加，從設計到施工都有需求。

在大陸市場方面，匯僑設計表示，目前中國市場營收比重已從最高峰期的五成下滑至35~40%，大陸經濟狀況尚在復甦中，不過，由於嘉興鴻僑傢俱主要生產精品店展示道具不只內銷，也服務全球各地的精品客戶。至於其他業務板塊，將提高接案風險評估的門檻，以確保在當前不確定的經濟環境中保持穩健經營。

匯僑設計表示，整體而言，下半年進入產業旺季，加上已簽約未履行的在手訂單，下半年業績表現可望比上半年好。