聚陽近期遭錯殺？外資里昂維持「優於大盤」、目標價578元

聚陽（1477）日前召開股東會，但近日股價下挫反彈，至8日早盤開低，盤中勁揚由黑翻紅。外資里昂證券在最新出具的個股報告中認為，投資人對似乎反應過度，忽視市場的增長潛力，因此維持「優於大盤」評等，目標價578元。

里昂證券傳統產業分析師林書羽表示，近期聚陽股價的修正，提供了一個很好的進場點，在訂單下行風險方面，聚陽專注於生產高質量的中端產品，相關產品在市場上需求量大，因此並不存在訂單下行風險。相反的，對於未來銷售增長非常樂觀，認為增長正在加速的過程中。

另外，林書羽指出，聚陽在過去幾年通過增加運動服裝比例來擴大毛利率，並提高生產高端運動服裝的產能，目前運動服裝比例約為50-55%，同時，聚陽也開發了更廣泛的產品線，以幫助客戶在美中關稅等緊張局勢中，緩解生產中斷風險等。展望後市，若當運動服裝需求恢復時，預計2024年第4季會有更明顯的毛利率上升。