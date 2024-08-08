華碩第2季三率三升、獲利倍增 股價重返500元收復月、季線

華碩（2357）第2季財報毛利率、營益率、淨利率「三率三升」，每股純益（EPS）15.9元，獲利倍增，激勵8日股價跳空開高，站上500元，早盤以509元開高後一度衝達513元，盤中漲幅逾7%，同步收復月線及季線，股價站上各均線。

華碩今年第2季集團營收1,449.07億元，季增19.07%，年增25.2%；毛利率19.34%，季增2.84個百分點，年增5.36個百分點；營益率7.93%，季增3.95個百分點，年增6.45個百分點；稅後純益118.04億元，季增1.16倍，年增3.56倍；每股純益15.9元；累計華碩上半年稅後純益172.51億元，年增18倍，淨利率7.03%，每股純益（EPS）23.23元。

展望後市，下半年進入傳統出貨旺季，預估第3季PC出貨量將季增15~20%，零組件及伺服器業務預估出貨季增5~10%；另外，華碩原預計今年營益率目標4~5%，在第2季營運改善進度超前，預計下半年營益率朝高標前進，挑戰5%高標。

華碩早盤以509元開出，上漲39.5元，一度衝高至513元，上漲43.5元，漲幅9.26%，一口氣收復月線及季線，盤中漲幅逾7%，成為多頭重要指標，表現較大盤強勢。