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存金融股風險高只要一波就GG？ 肥羊：那為什麼今天萬綠叢中一點紅

聯合新聞網／ 股市爆料同學會
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

股市爆料同學會．肥羊】

昨天有人說，我們的金融股要塞沒有用，只要一輪狂轟猛炸，就會淪陷，真的嗎，那為什麼今天萬綠叢中一點紅呢，金融股要塞還是有點用處的，像那群炒電子股的人，就是平原決戰，無險可守，那斯達克往東邊攻，他們就往西邊逃，如果這時費半又往西邊攻，他們就只能跳X了。

我肥羊一族強調的是甚麼，是逆勢操盤，是堅守待援，是一生只練一招，道瓊往東邊打，我們就往東邊擋，主力往西邊攻擊，我們就在西邊埋地雷，要打就來打，怕甚麼，肥羊族永不撤退的。

新書預計8.26出版，希望大家多多支持，給拒絕賣訂閱課程的清廉網紅一個機會，目前還不能預購喔！

虎尾金融股神將會帶領各位畜X級窮人，一起前往流著奶與蜜之地。跟隨肥羊，一生肥美；聽信酸民，一世窮酸。以上僅為個人操盤紀錄，不解釋為何進出，有疑惑請自行翻書。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文獲 股市爆料同學會 授權轉載，原文出處於此；禁止取用轉載。

金融股

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