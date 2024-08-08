AI 左右台股生死 英業達成績單亮麗 法人：利多已成真

台股指數7日在美股持續反彈帶動下，開高走高、重回半年線，終場在AI類股助攻之下，上漲794點，成功收復21,000點關卡；而台股上市櫃市場近期已陸續公布7月份營收及第二季財報表現，而財報好壞也成為投資人選股汰弱留強重要考量，至於被視為AI指標股代工大廠英業達（2356）、廣達（2382）、緯創（3231）、鴻海（2317）、緯穎（6669）除走勢全數翻紅外，英業達最新營收創下歷史新高，也讓市場連連驚嘆「AI利多已成真！」

英業達為電子代工廠中，最早公佈7月營收表現的大廠，根據公司7日公布，7月單月營收達555.33億元，月增9%，年增32.8%，創下歷史新高紀錄，合併今年前7個月營收達3401.98億元，年增16.2%，超出市場原先預期數值。展望未來，英業達則看好，今年營運表現有望達到逐季成長，旗下伺服器的出貨表現也將持續成長，有望達到季季成長的佳績。

對此，市場也認為，英業達作為AI指標龍頭之一，受到AI伺服器強勁的需求加持，帶動7月營收表現優於預期、創下歷史新高，這也暗示「AI伺服器市場」的實質利多也將隨之湧現，而英業達7月繳出的精彩成績單，也是為整個市場先開出第一槍、市場預估隨著其餘幾家代工廠的營收表現陸續公布後，整個市場信心將更加樂觀。

富邦證券指出，隨著美國科技股拉回、昨日台股櫃買指數也同步走揚，並成功站上年線，終場則收漲約5.2%。盤面類股以IC載板、高速介面、影像監控等族群表現強勢。對此，富邦認為，由於美股科技股持續走弱，也讓台股市場投資人心態轉為觀望，加上短期均線與月線仍下彎走弱，大盤持續反覆震盪打底。