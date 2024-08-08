快訊

奧運拳擊／林郁婷進金牌戰 改寫我國奧運拳擊最佳紀錄

犀利7月 中信金賺逾百億 累計前七月獲利均創同期新高

經濟日報／ 記者夏淑賢陳美君齊瑞甄林勁傑／台北報導
中信金控總部大樓。 （聯合報系資料庫）
中信金控總部大樓。 （聯合報系資料庫）

五家金控昨（7）日率先公布7月獲利，儘管台股加權指數在7月下旬急速下挫，但在台股日均量上衝、股息持續入帳等助攻下，金控7月成績單仍亮眼，中信金（2891）7月單月賺破百億元，元大金7月獲利創歷史次高，累計前七月獲利則是中信、元大、永豐、玉山都是創歷年同期新高。

中信金自結7月稅後純益108.4億元，比前月大增79%，累計前七月合併稅後純益480.4億元，年增31.9%，每股稅後純益（EPS）為2.41元。中信金7月大賺百億元，主因子公司台灣人壽7月獲利大補，單月賺67.5億元，月成長三倍，因此雖然另一子公司中信銀7月獲利較前月月減16.8%，仍締造破百億成績，累計獲利也突破400億元大關，續向500億元關挺進。

上市金控2024年1~7月獲利 圖／經濟日報提供
上市金控2024年1~7月獲利 圖／經濟日報提供

中信金財務長徐旻傾表示，中信銀7月獲利38.2億元，月減主因7月單月放款大增1,000多億元，提列備抵呆帳激增影響，但比去年同月仍年增19.8%，前七月累計獲利較年成長12%。台壽7月股票資本利得及股息收入貢獻，單月獲利月增三倍之多，因新台幣兌美元貶值，產生匯兌利益加上處分利得等。

受惠大盤7月日均量逾6,400億元，元大金7月單月稅後純益48億元，創歷史單月次高，比去年6月單月史高僅差數千萬元，單月獲利月增68%，累計前七月稅後純益224.6元，年增17.6%，創歷來同期新高，EPS為1.77元。

元大金旗下龍頭券商元大證券7月經紀手續費與自營操作收益持續增溫，海外收益成長，挹注元大證7月單月大賺28.4億元，年成長77%，累計前七月稅後純益突破百億大關，來到121.2億元，元大銀行則是在手續費收益成長強勁帶動下，單月獲利攀高至10.5億元，尤其7月手續費與其他非息收合計，還超越淨息收，表現亮麗。

永豐金7月稅後純益24億元，月增35.7%，累計前七月稅後純益146億元，續創同期新高，EPS為1.18元。子公司永豐銀行7月稅後純益15.8億元，月減11.5%，因手續費收入略降，以及因應放款量增提存費用增加，前七月稅後純益113.2億元，年增13.7%，永豐金證券7月稅後純益7.8億元，月增14.8%，前七月稅後純益36.8億元，年增12.5億元，年增51.5%。

玉山金7月稅後純益27.2億元，月增23%，累計稅後純益154.4億元，成長25.8%，創歷年同期最高，EPS為0.98元。子公司玉山銀7月稅後純益26.7億元、月增38.3%，玉山金發言人林俊佑表示，銀行財管業務動能好，挹注手收成長，累計前七月稅後純益142.6億元，年增30.2%。

國票金7月稅後純益2.3億元，累計稅後純益14.4億元，年增9.1%，EPS為0.41元。

中信金 元大金

延伸閱讀

7月CPI年增創5個月新高 李彥秀：通膨巨獸虎視眈眈

7月CPI年增2.52% 連三月超出警戒線

永豐、中信金 認購熱

材料7月營收創新高

相關新聞

台塑四寶營收兩位數成長 7月衝上1,305億元

台塑集團7月營收報喜。台塑四寶昨（7）日公布7月合併營收，四公司營收合計1,305億元，月增3.1%、年增10.3%，為...

犀利7月 中信金賺逾百億 累計前七月獲利均創同期新高

五家金控昨（7）日率先公布7月獲利，儘管台股加權指數在7月下旬急速下挫，但在台股日均量上衝、股息持續入帳等助攻下，金控7...

華碩法說會／伺服器業務進度大幅超前 AI PC 喊出25%市占目標

PC品牌大廠華碩（2357）7日舉行法說會，華碩在AI伺服器出貨帶動下，伺服器業務目標再度超前，到今年第2季度已占華碩整...

台塑三寶 同聲樂觀本季營運

台塑四寶看展望，雖然對全球總體經濟看法保守，但台塑、南亞、台塑化都樂觀看好第3季營運將勝過第2季；台化認為8月營收將與7...

長榮、陽明、萬海 Q4業績看旺

海運業7月續旺，北美兩大罷工事件山雨欲來，恐牽動美國線運價上漲，長榮、陽明及萬海第4季的業績有望續旺。

喬山第2季每股賺0.96元 營運逐季揚

商用健身品材製造龍頭喬山（1736）公布第2季財報，單季稅後純益2.92億元，每股純益0.96元，去年同期為虧損。法人估...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。