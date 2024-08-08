犀利7月 中信金賺逾百億 累計前七月獲利均創同期新高

五家金控昨（7）日率先公布7月獲利，儘管台股加權指數在7月下旬急速下挫，但在台股日均量上衝、股息持續入帳等助攻下，金控7月成績單仍亮眼，中信金（2891）7月單月賺破百億元，元大金7月獲利創歷史次高，累計前七月獲利則是中信、元大、永豐、玉山都是創歷年同期新高。

中信金自結7月稅後純益108.4億元，比前月大增79%，累計前七月合併稅後純益480.4億元，年增31.9%，每股稅後純益（EPS）為2.41元。中信金7月大賺百億元，主因子公司台灣人壽7月獲利大補，單月賺67.5億元，月成長三倍，因此雖然另一子公司中信銀7月獲利較前月月減16.8%，仍締造破百億成績，累計獲利也突破400億元大關，續向500億元關挺進。

上市金控2024年1~7月獲利 圖／經濟日報提供

中信金財務長徐旻傾表示，中信銀7月獲利38.2億元，月減主因7月單月放款大增1,000多億元，提列備抵呆帳激增影響，但比去年同月仍年增19.8%，前七月累計獲利較年成長12%。台壽7月股票資本利得及股息收入貢獻，單月獲利月增三倍之多，因新台幣兌美元貶值，產生匯兌利益加上處分利得等。

受惠大盤7月日均量逾6,400億元，元大金7月單月稅後純益48億元，創歷史單月次高，比去年6月單月史高僅差數千萬元，單月獲利月增68%，累計前七月稅後純益224.6元，年增17.6%，創歷來同期新高，EPS為1.77元。

元大金旗下龍頭券商元大證券7月經紀手續費與自營操作收益持續增溫，海外收益成長，挹注元大證7月單月大賺28.4億元，年成長77%，累計前七月稅後純益突破百億大關，來到121.2億元，元大銀行則是在手續費收益成長強勁帶動下，單月獲利攀高至10.5億元，尤其7月手續費與其他非息收合計，還超越淨息收，表現亮麗。

永豐金7月稅後純益24億元，月增35.7%，累計前七月稅後純益146億元，續創同期新高，EPS為1.18元。子公司永豐銀行7月稅後純益15.8億元，月減11.5%，因手續費收入略降，以及因應放款量增提存費用增加，前七月稅後純益113.2億元，年增13.7%，永豐金證券7月稅後純益7.8億元，月增14.8%，前七月稅後純益36.8億元，年增12.5億元，年增51.5%。

玉山金7月稅後純益27.2億元，月增23%，累計稅後純益154.4億元，成長25.8%，創歷年同期最高，EPS為0.98元。子公司玉山銀7月稅後純益26.7億元、月增38.3%，玉山金發言人林俊佑表示，銀行財管業務動能好，挹注手收成長，累計前七月稅後純益142.6億元，年增30.2%。

國票金7月稅後純益2.3億元，累計稅後純益14.4億元，年增9.1%，EPS為0.41元。