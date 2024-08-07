快訊

奧運拳擊／林郁婷進金牌戰 改寫我國奧運拳擊最佳紀錄

長榮、陽明、萬海 Q4業績看旺

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

海運業7月續旺，北美兩大罷工事件山雨欲來，恐牽動美國線運價上漲，長榮（2603）、陽明萬海第4季的業績有望續旺。

業者指出，目前三大事件挑戰航運業供需，除了北美地區二大罷工，中東戰雲密布，傳美國駐伊拉克基地遭襲擊，也讓貨輪航線返回紅海遙遙無期。

物流業界傳出，全球多家海運業者8月15日起調漲運價，預估8月中旬貨量逐漸增加，目前中國遠洋海運、地中海）、達飛海運、長榮海運及海洋網聯船務等陸續通知客戶，自8月15日起調漲美西及美東運費，漲幅9%至15%，代表現貨市場價格修正將告一段落，有機會在8月下旬開始反彈。

貨櫃三雄近期股價修正跌到起漲點，法人認為，海運二哥馬士基8月1日調高全年財測，認為強勁貨櫃市場需求和紅海危機未停歇；市場對貨櫃三雄7月營收及第2季獲利表現還是相當期待。

法人預估，貨櫃三雄長榮、陽明及萬海受惠運價飆升，第2季獲利將比第1季還好。推估長榮第2季每股純益上看15元、陽明約4.9元、萬海則成長幅度最大，有望達5元。

萬海 長榮海運 陽明

延伸閱讀

長榮、永信建 四檔聚光

陽明海運董座換人 海大教授蔡豐明取代鄭貞茂成最年輕董事長

貨櫃海運價升！他籲「買票上船出航了」 網卻憂成潛水艇

長榮（2603）多好做「漲賺股價、跌增持股賺領息」！ 資深股東：今年增萬海入手價51元

相關新聞

台塑四寶營收兩位數成長 7月衝上1,305億元

台塑集團7月營收報喜。台塑四寶昨（7）日公布7月合併營收，四公司營收合計1,305億元，月增3.1%、年增10.3%，為...

犀利7月 中信金賺逾百億 累計前七月獲利均創同期新高

五家金控昨（7）日率先公布7月獲利，儘管台股加權指數在7月下旬急速下挫，但在台股日均量上衝、股息持續入帳等助攻下，金控7...

華碩法說會／伺服器業務進度大幅超前 AI PC 喊出25%市占目標

PC品牌大廠華碩（2357）7日舉行法說會，華碩在AI伺服器出貨帶動下，伺服器業務目標再度超前，到今年第2季度已占華碩整...

台塑三寶 同聲樂觀本季營運

台塑四寶看展望，雖然對全球總體經濟看法保守，但台塑、南亞、台塑化都樂觀看好第3季營運將勝過第2季；台化認為8月營收將與7...

長榮、陽明、萬海 Q4業績看旺

海運業7月續旺，北美兩大罷工事件山雨欲來，恐牽動美國線運價上漲，長榮、陽明及萬海第4季的業績有望續旺。

喬山第2季每股賺0.96元 營運逐季揚

商用健身品材製造龍頭喬山（1736）公布第2季財報，單季稅後純益2.92億元，每股純益0.96元，去年同期為虧損。法人估...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。