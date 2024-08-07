長榮、陽明、萬海 Q4業績看旺

海運業7月續旺，北美兩大罷工事件山雨欲來，恐牽動美國線運價上漲，長榮（2603）、陽明及萬海第4季的業績有望續旺。

業者指出，目前三大事件挑戰航運業供需，除了北美地區二大罷工，中東戰雲密布，傳美國駐伊拉克基地遭襲擊，也讓貨輪航線返回紅海遙遙無期。

物流業界傳出，全球多家海運業者8月15日起調漲運價，預估8月中旬貨量逐漸增加，目前中國遠洋海運、地中海）、達飛海運、長榮海運及海洋網聯船務等陸續通知客戶，自8月15日起調漲美西及美東運費，漲幅9%至15%，代表現貨市場價格修正將告一段落，有機會在8月下旬開始反彈。

貨櫃三雄近期股價修正跌到起漲點，法人認為，海運二哥馬士基8月1日調高全年財測，認為強勁貨櫃市場需求和紅海危機未停歇；市場對貨櫃三雄7月營收及第2季獲利表現還是相當期待。

法人預估，貨櫃三雄長榮、陽明及萬海受惠運價飆升，第2季獲利將比第1季還好。推估長榮第2季每股純益上看15元、陽明約4.9元、萬海則成長幅度最大，有望達5元。