台塑三寶 同聲樂觀本季營運

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

台塑四寶看展望，雖然對全球總體經濟看法保守，但台塑（1301）、南亞、台塑化都樂觀看好第3季營運將勝過第2季；台化認為8月營收將與7月相當，盼市況至9月能改善。

台塑表示，第3季營業額整體而言將比第2季增加，雖8月因多廠配合台塑化輕裂廠歲修，產銷量減少，營業額將略低於7月；不過，中國大陸宣布降息，且印度雨季即將結束，建材及塗料需求增溫，預期9月營業額高於8月。

南亞表示，8月合併營收有望較7月增加，第3季營收較第2季增加。電子材料部份，進入電子業傳統旺季，及AI創新應用，帶動筆電、手機等終端設備換機潮，刺激消費性電子需求，各類電子材料產品營收成長；化工產品營收也會成長。

台化董事長洪福源表示，今年6月市場轉淡季，7月更加明顯，這樣的市況希望9月能改善。7月營收比6月減少，除了是寧波PTA-6仍然在消缺改善外，又有麥寮ARO-2 排定50天歲修，8月份 PTA-6將於月中復車，不過營業改善有限，預估營收與7月相當。

台塑化認為，地緣政治風險持續提高，加上美國原油庫存水位比去年同期低 2%，皆提供油價下檔支撐。

庫存 材料

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