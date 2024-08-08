台塑四寶營收兩位數成長 7月衝上1,305億元

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
台塑集團7月營收報喜。 聯合報系資料照
台塑集團7月營收報喜。 聯合報系資料照

台塑集團7月營收報喜。台塑四寶昨（7）日公布7月合併營收，四公司營收合計1,305億元，月增3.1%、年增10.3%，為今年單月營收次高；累計四寶前七月總營收為8,769.8億元，年增3.1%。

台塑（1301）、南亞、台塑化三公司單月營收呈現月增、年增雙喜，僅台化受到歲修影響，營收出現月減，但年增率仍交出逾12%佳績。

台塑四寶7月營收表現 圖／經濟日報提供
台塑四寶7月營收表現 圖／經濟日報提供

台塑7月合併營收177.1億元，月增3.9%、年增6.4%。台塑表示，7月營收與6月相比量、價都增加，銷量方面主要是液鹼產品配合外銷客戶船期安排，6月部分訂單延至7月交運，加上同業設備故障，公司成功爭取到轉單；價差方面，印度標準局PVC認證（BIS）預計8月24日實施，美、中及泰國同業尚未取證，當地下游客戶擔心市場供應短缺，提前備料，推升PVC價格上漲。

南亞7月合併營收225.3億元，月增3.3%、年增4.7%。南亞說明，7月營收較6月成長主因，包括聚酯產品因瓶用粒旺季及美國南卡廠爭取到取代進口的本地採購訂單，帶動營收顯著成長；電子材料產品因AI手機陸續推出、數據傳輸需求增加，銷售量、價俱增；但是化工產品受船期影響，美國EG部分訂單延後交運，致營收略減；塑膠加工產品也因颱風影響，部分訂單遞延至8月出貨，致營業額小幅下滑。

台化7月合併營收300.2億元，月減4.1%，年增12.2%。台化董事長洪福源表示，受到ARO-2廠定檢及SM-3廠設備檢修，遠洋海運費高漲影響客戶下單保守等因素影響，造成量差與上月比減少14.8億元；售價方面則受到原油價格下跌影響、原料成本缺乏支撐，產品行情弱勢，所幸PS、ABS、PP提升出貨均價、苯酚同業減產降載，支撐行情上漲。

台塑化7月合併營收602.4億元，月增6.8%、年增12.7%。

台塑化表示，7月業績成長主因，是煉油事業營業額較上月成長9.4%。其中銷量方面，7月原油煉製量1,371.4萬桶，比6月原油煉製量增加5.8萬桶；但受外銷油品船期影響，7月產品總銷售量1,511.2萬桶，比6月增加135.4萬桶。售價方面，7月產品平均售價比6月增加每桶2.5美元，主要是7月杜拜原油每桶83.8美元，比6月上漲1.3美元，以及化學品價格上漲所致。

不過，台塑化烯烴事業7月營業額和6月比仍然微減1.3%，今年7月乙烯產量15.4萬噸，比6月增加0.4萬噸，產品總銷售量則比6月微減0.6萬噸；7月全產品平均售價則比6月每噸增加5美元。

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