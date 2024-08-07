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喬山財報／第2季由虧轉盈、EPS 0.96元 下半年營運逐季增溫

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
喬山在併購效益持續發酵下，下半年營運逐季增溫，圖為總經理羅光廷。記者宋健生／攝影
喬山在併購效益持續發酵下，下半年營運逐季增溫，圖為總經理羅光廷。記者宋健生／攝影

商用健身品材製造龍頭喬山（1736）公布第2季合併財報，合併營收103億元，季增28.3%、年增19.4%，稅後純益2.92億元，轉虧為盈，每股稅後純益0.96元。法人估，在併購效益持續發酵下，下半年營運將逐季增溫，全年營收有望突破500億元新高。

喬山上半年合併營收183.3億元，年增17%；毛利率50.5%，較去年同期47.0%增加3.5個百分點，稅後純益1.54億元，扭轉去年同期虧損3.13億元，由虧轉盈，每股稅後純益0.51元。

值得注意的是，喬山第2季毛利率持續攀高至50.8%，較去年第2季增加3.4個百分點，也比上一季增加0.7個百分點。主要受惠於大陸家用健身器材移往越南廠生產，大幅降低生產及關稅成本，加上營運規模持續擴大。

喬山同步公布7月合併營收33.2億元、年增20%；累計前七月合併營收台幣216.5億、年增17%。主要受惠於Bowflex併購效益發酵及各區域營收持續成長，帶動7月營收創下同期單月及累計新高紀錄。

喬山上半年陸續收購了BowFlex、Schwinn以及JRNY等三個家用與軟體服務品牌，這項策略性的決定，使喬山的家用產品線涵蓋更廣。團隊也快速完成集團家用產品價位帶整理，並開始承接新品牌的客戶訂單。

而重啟的Bowflex網站，平均銷售客單價較過往明顯增加，公司預期下半年Bowflex品牌營收將會明顯增長，且2025年各通路銷售品項會再增加，這也顯示未來家用器材營收成長前景樂觀。

另外，商用頂級Matrix Onyx系列及Vision平價系列從7月開始出貨，商用大客戶展店積極，訂單持續成長。為進一步拓展全球布局喬山已計畫今年再新增智利、摩洛哥兩家子公司，預計第4季開始營運。

喬山指出，主力客戶拓點是今年業績成長主動能，包括Planet Fitness、BasicFit兩大客戶下半年加速展店，其中BasicFit更規劃開放國際加盟，下半年旺季可能更旺，毛利率也有機會進一步往上。

法人說，今年以來喬山的毛利持續攀升，已突破歷年高點，顯示公司產品在市場具有高度競爭力。目前已進入下半年健身器材產業旺季，預計營收將逐季提高，營運表現逐季增強，全年營收看增三成以上，有望突破500億元歷史新高。

總經理羅光廷表示，近期2024年巴黎奧運盛大舉行中，作為全球商用健身器材領導品牌，喬山全球海外公司也同時為世界菁英運動員提供頂尖的健身設備，荷蘭及澳洲子公司並且贊助風帆及公路自行車等多位選手，支持選手們取得巴黎競賽卓越獎項。

除了贊助選手之外，喬山也與台灣國家訓練中心合作，為遠赴巴黎的中華隊提供Matrix高端健身器材，讓選手們能在巴黎當地使用健身設備進行鍛鍊，保持最佳狀態，協助台灣選手們在巴黎競賽中取得卓越成績。

喬山 奧運 毛利率 營收

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