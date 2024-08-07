華建營收／7月10.4億元 年增1,447倍
華建（2530）7日公告，7月營收10.4億元，年增1,447.76倍；累計今年前7月營收35.97億元，年增454.26倍。華建指出，今年度因為出售房地收入較去年度增加35.91億元，惟本年度租金收入較去年度同期減少1,305元。
華建近年從區域型建商轉為全台推案的大型建商，目前手中有16筆開發案，合計總銷金額約650億元，其中以桃園市布局最多、達10筆，占比約37%，總銷約242億元，其次為為台中市3筆新案，總銷約209億元、占比約32%。16筆建案中，已經有8筆以上的建案銷售中，外儲備開發案（含都更案）總銷金額約312.24億元。
展望未來，華建指出，2023年因工程進度延宕，有3筆建案遞延至2024年完工，未來3年內，預期每年完工量可達百億元，2026年有望來到營運高峰。此外，近年因營造成本大漲、缺工等因素，目前已經有不少建案改採先開工，在等工程達一定進度時，再進場銷售。
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