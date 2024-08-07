佳格上半年每股賺0.85元 品牌多元
佳格（1227）第2季稅後純益為2.89億元，年增率61%，每股純益0.33元；上半年營業毛利31.91億元，營業利益7.57億元，稅後純益7.68億元，年增率73.75%，每股純益為0.85元。
佳格集團30多年來，成為國內穀物類產品市場領導品牌之一，其中，廚房料理食品類占營收比重約49%、營養食品類占比為37%；長期秉持「吃得營養均衡，是人們健康的基礎」，因此不斷創新、不斷用心，推出能滿足全家大小營養需求的多元健康食品。
佳格將此信念落實在產品每個層面，不斷研發每日生活所需的優質營養品及保健品，運用尖端科技及創新技術，將天然的營養融入每個產品中，更堅持少負擔、無添加防腐劑的最高原則，用心創造了四大品牌 。
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