快訊

奧運拳擊／林郁婷進金牌戰 改寫我國奧運拳擊最佳紀錄

佳格上半年每股賺0.85元 品牌多元

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

佳格（1227）第2季稅後純益為2.89億元，年增率61%，每股純益0.33元；上半年營業毛利31.91億元，營業利益7.57億元，稅後純益7.68億元，年增率73.75%，每股純益為0.85元。

佳格集團30多年來，成為國內穀物類產品市場領導品牌之一，其中，廚房料理食品類占營收比重約49%、營養食品類占比為37%；長期秉持「吃得營養均衡，是人們健康的基礎」，因此不斷創新、不斷用心，推出能滿足全家大小營養需求的多元健康食品。

佳格將此信念落實在產品每個層面，不斷研發每日生活所需的優質營養品及保健品，運用尖端科技及創新技術，將天然的營養融入每個產品中，更堅持少負擔、無添加防腐劑的最高原則，用心創造了四大品牌 。

每股純益 營收 防腐劑

延伸閱讀

市場「板豆腐」驗出防腐劑 屏縣衛生局要罰、下架商品

南部市場豆腐含防腐劑 業者坦承違法添加將開罰

高雄肉豆公市場某攤商豆腐檢出防腐劑 業者違法添加下架挨罰

消保會送驗傳統市場嫩豆腐 高雄1家、屏東2家攤商驗出防腐劑

相關新聞

台塑四寶營收兩位數成長 7月衝上1,305億元

台塑集團7月營收報喜。台塑四寶昨（7）日公布7月合併營收，四公司營收合計1,305億元，月增3.1%、年增10.3%，為...

犀利7月 中信金賺逾百億 累計前七月獲利均創同期新高

五家金控昨（7）日率先公布7月獲利，儘管台股加權指數在7月下旬急速下挫，但在台股日均量上衝、股息持續入帳等助攻下，金控7...

華碩法說會／伺服器業務進度大幅超前 AI PC 喊出25%市占目標

PC品牌大廠華碩（2357）7日舉行法說會，華碩在AI伺服器出貨帶動下，伺服器業務目標再度超前，到今年第2季度已占華碩整...

台塑三寶 同聲樂觀本季營運

台塑四寶看展望，雖然對全球總體經濟看法保守，但台塑、南亞、台塑化都樂觀看好第3季營運將勝過第2季；台化認為8月營收將與7...

長榮、陽明、萬海 Q4業績看旺

海運業7月續旺，北美兩大罷工事件山雨欲來，恐牽動美國線運價上漲，長榮、陽明及萬海第4季的業績有望續旺。

喬山第2季每股賺0.96元 營運逐季揚

商用健身品材製造龍頭喬山（1736）公布第2季財報，單季稅後純益2.92億元，每股純益0.96元，去年同期為虧損。法人估...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。