志強7月營收年增45% 豐泰年增3%
品牌客戶庫存調節落底，製鞋大廠豐泰（9910）昨（7）日公布7月自結合併營收80.27億元，月增9.3%、年增3.1%，為連續五個月呈年增走勢；累計前七月合併營收509.1億元、年增6.2%，為歷史同期次高。
足球鞋製造龍頭志強-KY自結7月合併營收14.04億元、年增45.1%，為續七個月呈年增正成長走勢；累計前七月合併營收103.52億元、年增26.3%，續創歷史同期新高。
鞋材大廠百和近期接單與出貨同步回溫，稍早公布7月合併營收13.16億元，月增12.3%、年增27.1%，且連續五個月呈年增走勢；累計前七月合併營收85.98億元、年增27.4%。
法人指出，品牌客戶庫存調節進入尾聲，帶動鞋材、製鞋廠訂單回升。
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