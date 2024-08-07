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統一上半年財報 大陸獲利助攻

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

統一（1216）旗下持股逾七成的統一中控昨（7）日率先公告上半年財報繳出亮麗成績單，人民幣9.66億元（約新台幣43.9億元），年增率10.2%，每股盈餘為人民幣22.36分，有望帶旺母公司營運。

統一今日將公布第2季暨上半年財報。統一集團針對大陸投資策略也提出看法，中國大陸是非常龐大的市場，成功策略只有兩條路，一條路是活命、一條路是掛掉，統一中控在大陸布局未來營收「必須」快速達到人民幣500億元，這是基本生存線，統一中控只要聚焦經營，勢必會繳出亮麗成績單。

對於今年中國大陸市場展望，統一中控指出，2024年上半年中國大陸生產總值「GDP」同比增長5%，社會消費品零售總額同比增長3.7%。2024年被定為「消費促進年」，為集團提供有力的市場支持。

統一中控進一步分析，2024年上半年，中國大陸的經濟展現出強大的韌性和積極發展勢頭，政府持續出台推動內需擴展和消費升級政策，有助於刺激市場需求。

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統一中控上半年收益總額人民幣9.65億元 年增率10.2%

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