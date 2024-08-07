豐興上半年每股賺2.37元 前景不看淡

鋼筋大廠豐興（2015）昨（7）日公告第2季財報，單季稅後純益7.7億元，年增26%，每股純益1.34元；累計上半年稅後純益13.7億元，年增14%，每股純益2.37元。

法人分析指出，目前鋼筋等建築用鋼受市場需求低迷影響，行情進到低潮期，豐興最新盤價鋼筋每公噸跌400元，主因在於國際廢鋼雖然上漲，但是大陸以及俄羅斯的小鋼胚半成品一直跌價，鋼筋需要跟符合市況跟跌，否則價格高掛卻賣不動，買賣雙方僵持、市場長期空轉也不是辦法，因此跌幅擴大，需要時間進行整理。

上市鋼筋廠主管說，由於目前鋼筋買家有恃無恐，趁著市場不景氣，大幅砍價的風氣盛行，買賣雙方較勁拉扯，鋼廠退居下風。

但由於鋼筋產業鏈長期都是「上肥下瘦」，也就是上游煉鋼廠坐擁訂價權，同時各項產銷資源可靈活調配，預估電爐煉鋼廠很快可以扭轉局勢，鋼筋削價競爭的模式很難長久，對未來前景不看淡。