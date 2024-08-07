快訊

奧運拳擊／林郁婷進金牌戰 改寫我國奧運拳擊最佳紀錄

櫻花上半年每股賺3.03元 毛利率向上

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

台灣櫻花（9911）昨（7）日公告第2季財報，單季稅後純益3.06億元、年增57.7%，每股純益1.41元；累計上半年合併營收47.13億元、年增22.9%，稅後純益6.59億元、年增60.3%，每股稅後純益達3.03元，單季、上半年獲利均創同期新高。

台灣櫻花表示，第2季主要成長來自於整體廚房及家居出貨分別增長23%及396%，另外就是海外的港澳及美東的增長。

台灣櫻花表示，上半年在政府節能補助政策推動下，廚衛電產品銷售較同期增長13.2%；整體廚房業務因建商交屋需求持續增長29.2%。

毛利率方面，上半年毛利率達35.5%，較去年同期提升1.2個百分點，主要因為整體廚房業務毛利率的提升，得益於套單價的提高，顯示出高端產品需求的增長。

櫻花 毛利率

延伸閱讀

「新青安+股災」引房貸風暴 李同榮：房市將面臨建商倒閉及搶貸亂象

甜美可愛又叛逆 TASAKI經典新作迎七夕

史上規模最大房貸限貸令 下半年席捲金融圈直至年底

凱米一吹 熱帶櫻花、梅花去了了…農民憂申報 縣府喊：快拍照

相關新聞

台塑四寶營收兩位數成長 7月衝上1,305億元

台塑集團7月營收報喜。台塑四寶昨（7）日公布7月合併營收，四公司營收合計1,305億元，月增3.1%、年增10.3%，為...

犀利7月 中信金賺逾百億 累計前七月獲利均創同期新高

五家金控昨（7）日率先公布7月獲利，儘管台股加權指數在7月下旬急速下挫，但在台股日均量上衝、股息持續入帳等助攻下，金控7...

華碩法說會／伺服器業務進度大幅超前 AI PC 喊出25%市占目標

PC品牌大廠華碩（2357）7日舉行法說會，華碩在AI伺服器出貨帶動下，伺服器業務目標再度超前，到今年第2季度已占華碩整...

台塑三寶 同聲樂觀本季營運

台塑四寶看展望，雖然對全球總體經濟看法保守，但台塑、南亞、台塑化都樂觀看好第3季營運將勝過第2季；台化認為8月營收將與7...

長榮、陽明、萬海 Q4業績看旺

海運業7月續旺，北美兩大罷工事件山雨欲來，恐牽動美國線運價上漲，長榮、陽明及萬海第4季的業績有望續旺。

喬山第2季每股賺0.96元 營運逐季揚

商用健身品材製造龍頭喬山（1736）公布第2季財報，單季稅後純益2.92億元，每股純益0.96元，去年同期為虧損。法人估...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。