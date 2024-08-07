櫻花上半年每股賺3.03元 毛利率向上

台灣櫻花（9911）昨（7）日公告第2季財報，單季稅後純益3.06億元、年增57.7%，每股純益1.41元；累計上半年合併營收47.13億元、年增22.9%，稅後純益6.59億元、年增60.3%，每股稅後純益達3.03元，單季、上半年獲利均創同期新高。

台灣櫻花表示，第2季主要成長來自於整體廚房及家居出貨分別增長23%及396%，另外就是海外的港澳及美東的增長。

台灣櫻花表示，上半年在政府節能補助政策推動下，廚衛電產品銷售較同期增長13.2%；整體廚房業務因建商交屋需求持續增長29.2%。

在毛利率方面，上半年毛利率達35.5%，較去年同期提升1.2個百分點，主要因為整體廚房業務毛利率的提升，得益於套單價的提高，顯示出高端產品需求的增長。