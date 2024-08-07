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奧運拳擊／林郁婷進金牌戰 改寫我國奧運拳擊最佳紀錄

大山 在手訂單滿檔

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

大山（1615）昨（7）日公告，7月營收5.38億元，年增7.45%；累計今年前七月營收32.59億元，年增27.36%，單月、前七月均創歷史同期新高。

大山受惠台電強韌電網計畫、政府推動基礎建設及綠能政策等相關電網布建，皆推升線纜需求，目前在手訂單滿檔，今年以來每月營收都繳出不錯的佳績。

大山近年積極拓展業務，看準北台灣建設案量大，向上布局，目前桃園營業所已經開始運營，並以低壓電力電纜為行銷國內營建市場並加強擴展北區銷售市場，中高壓電力電纜銷售各國營機關。大山亦積極拓展營建事業，大山指出，子公司昕邑建設目前正著手規劃新建案，基地面積約800坪，位在三榮路上，鄰近台中高鐵站，預計最快明年就會動工。

此前，大山已經在台中高鐵站附近推出「昕邑鳥語花香」建案，甫推出即受到關注，僅3月即告售罄，引爆了當地新案話題，也締造了線纜業者跨入本土房地、營建業的指標案例。

營收 電纜 高鐵

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