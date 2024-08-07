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中興電 單月業績寫紀錄

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

中興電（1513）昨（7）日公告，7月營收20.85億元，年增5.9%；累計今年前7月營收143.5億元，年增12.7%，單月、前七月均創歷史同期新高。

近期台股崩跌，不過今日大盤回檔到2.1萬點，重電類股因基本面佳，表現相對強勢，其中又以中興電漲幅最高，達8.06%，收167.5元，成交量超過1.7萬張。

中興電受惠台電強韌電網計畫、綠能產業興起等，在手訂單滿檔，加上為國內唯一通過台電345kV氣體絕緣開關（GIS）認證廠商，因此大嗑國內商機，自去年以來，幾乎每月營收都繳出同期新高的紀錄。

中興電目前在手訂單約410億元，今年以來已經陸續獲得民間統包工程及台電約120億元訂單、離岸風電統包工程50億元訂單，總計全年新增訂單可達300億元。

中興電業務以國內為主，儘管外銷市場並不是中興電的主力，但在美國兆元基建計畫下，中興電亦積極拓展美國與東南亞等海外市場。

日前也以與國內變壓器大廠合作，以出口變壓器帶氣體絕緣開關（GIS）模式，拿下整筆訂單，訂單金額概估約1,900萬美元（約新台幣6.1億元）。

台電 營收

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