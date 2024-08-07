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喬山第2季每股賺0.96元 營運逐季揚

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導
喬山近六季營運概況
喬山近六季營運概況

商用健身品材製造龍頭喬山（1736）公布第2季財報，單季稅後純益2.92億元，每股純益0.96元，去年同期為虧損。法人估，在併購效益持續發酵下，下半年營運將逐季增溫，全年營收有望突破500億元大關、再創新高。

喬山累計上半年合併營收183.3億元，年增17%；毛利率50.5%，較去年同期47.0%增加3.5個百分點，稅後純益1.54億元，較去年同期呈現的虧損3.13億元，營運邁進一大步，每股純益0.51元。

值得注意的是，喬山第2季毛利率持續攀高至50.8%，較去年第2季增加了3.4個百分點，也比上一季增加0.7個百分點。主要受惠於大陸家用健身器材移往越南廠生產，大幅降低生產及關稅成本，加上營運規模持續擴大。

喬山同步公布7月合併營收33.2億元、年增20%；累計前七月合併營收台幣216.5億、年增17%。主要受惠於Bowflex併購效益發酵及各區域營收持續成長，帶動7月營收創單月及累計同期新高紀錄。

喬山今年上半年陸續收購了BowFlex、Schwinn以及JRNY等三個家用與軟體服務品牌，這項策略性的決定，使得喬山的家用產品線涵蓋更廣。目前團隊已快速的完成集團家用產品價位帶整理，並開始承接新品牌的客戶訂單。重啟的Bowflex網站，平均銷售客單價較過往明顯增加，公司預期下半年Bowflex品牌營收將會明顯增長，且2025年各通路銷售品項會再增加，這也顯示未來家用器材營收成長前景樂觀。

另外，商用的頂級Matrix Onyx系列及Vision平價系列從7月開始出貨，商用大客戶展店積極，訂單持續成長。為進一步拓展全球佈局，喬山已計畫今年再新增智利、摩洛哥兩家子公司，預計第4季開始營運。

喬山指出，主力客戶拓點是業績成長主動能，包括Planet Fitness、BasicFit兩大客戶下半年加速展店，其中BasicFit更規劃開放國際加盟，下半年旺季可能更旺，毛利率也有機會進一步往上。

法人說，今年以來喬山的毛利持續攀升，已突破歷年高點，顯示公司產品在市場具有高度競爭力。目前已進入下半年健身器材產業旺季，預計營收將逐季提高，營運表現逐季增強，全年營收看增三成以上，有望突破500億元歷史新高。

喬山 營收

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