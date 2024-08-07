中信金7月獲利108億元 年增逾4成
中信金（2891）7日公告2024年7月份自結盈餘，7月份單月稅後純益為108.41億元，月增79%、年增42.4%，累計前七月合併稅後純益480.48億元，月增率29%，年增31.9%，每股稅後純益（EPS）為2.41元。其中子公司中信銀單7月放款金額增加1千多億，因提列備抵呆帳、以致獲利月減一成，不過前七月和去年同期相比增加12%。
中信金表示，受到子公司中國信託商業銀行7月放款及財富管理業務動能成長強勁，單月稅後獲利38.21億元，月減16.8%，中信金財務長徐旻傾解釋，主要原因是七月單月放款增加1,000多億，光是提列備抵呆帳就提1%，以至於獲利減少，不過和去年同期相比是年增19.8%。
徐旻傾指出，今年前七月和去年同期相比，銀行業務因存放款基盤擴大及財富管理銷售動能成長，不論是在淨利息、收入、手續費收入等，帶動整體稅後獲利較去年同期成長12%。
台灣人壽7月份因反映股票資本利得及股利收入貢獻，單月稅後純益67.51億元。中信金表示，保險業務部分，今年以來美元累計升值達6.8%，產生匯兌利益，加上金融資產處分利得較佳，稅後獲利較去年同期大幅成長。
另外，保險本業穩健成長，初年度保費收入累計前七個月為289億元，較前一年度成長18%。
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